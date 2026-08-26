Ophef om Albert Verlinde bij ‘Vandaag Inside’: optreden bij concurrent valt verkeerd

Tekst: Evelien Berkemeijer

Albert Verlinde maakte zijn rentree als tafelgast in ‘Vandaag Inside’, maar zijn optreden bij concurrent ‘Goedenavond Nederland’ bleek intern niet goed te zijn gevallen. Zijn plek aan tafel leek daardoor zelfs even ter discussie te staan.

Een avond voor zijn terugkeer bij Vandaag Inside was Albert Verlinde te gast bij Goedenavond Nederland. Daar sprak hij over de situatie rond het Songfestival, nadat AVROTROS zich had teruggetrokken. Wilfred Genee liet bij Alberts komst meteen blijken dat zijn bezoek aan de concurrent niet onbesproken was gebleven.

Albert Verlinde: ‘Dat ik hier zit is een wonder’

‘We gaan eerst even naar Albert Verlinde, die trouwens gisteren ook nog ergens verscheen’, begon Wilfred. Albert reageerde daarop: ‘Ja, dat ik hier zit is een wonder, hè? We hadden afgesproken dat ik hier vanavond zou zitten en gisteren was natuurlijk de hele toestand van het Songfestival, toen AVROTROS zich terugtrok. Toen belden ze van Goedenavond Nederland of ik daarover wilde praten.’ Albert ging op die uitnodiging in. ‘Ik dacht: ja, dat is prima, want dat is mijn vak om erover te praten. Maar jij vond het ingewikkeld volgens mij, hoorde ik.’ Wilfred maakte duidelijk dat daar inderdaad over was gesproken: ‘Het gaat veel te ver. Je zou eigenlijk al aan de bar beginnen. Daar hebben we heel lang over gesproken en we hebben je uiteindelijk toch aan tafel gezet!’ Albert reageerde met een grap: ‘Ja, maar sinds jij trucs aan de bar uithaalt, doe ik het niet meer!’

Wilfred Genee confronteert Albert met concurrent

Wilfred antwoordde: ‘Nee, dat is waar inderdaad, ja. Nou, zolang ik aan het water blijf, kan er niks gebeuren.’ Toch was het gesprek voor Wilfred nog niet af: ‘Nee, maar even: jij was toch ook een beetje terug aan het bouwen naar ons toe eigenlijk? En nou zit je opeens weer bij de concurrentie.’ Albert legde uit waarom hij toch bij Goedenavond Nederland aanschoof: ‘Ja, maar dat is echt omdat ik dacht: Vandaag Inside had ook kunnen bellen, dat werd niet gedaan, en ik dacht: ik vind Frank van Leeuwen een leuke vent. Ik denk: ik ga er zitten!’

Ook Johan Derksen sprak positief over Frank: ‘Die doet het wel heel goed. Dat wordt een tweede Jeroen Pauw.’ Albert liet weten blij te zijn dat hij alsnog mocht aanschuiven bij Vandaag Inside: ‘Ja, dat is echt de held, dus ik denk: daar schuif ik aan. Maar ik ben blij dat ik mag komen hoor. Het was echt vanochtend van: nou, nou…’ Wilfred voegde toe dat hij niet de enige was die moeite had met de situatie, waarna Johan grapte: ‘Het is wel op proef! We moeten eerlijk zijn! Hij heeft ook geen tv-ervaring, dus we moeten maar afwachten wat die jongen ervan terecht brengt.’ Later vroeg Wilfred nog of Albert vanwege Dolly Parton naar RTL zou zijn gegaan als Renze die avond was uitgezonden. Albert ontkende dat en ging vervolgens nog in op het overlijden van Dolly.