Matthijs van Nieuwkerk gaat weer interviewen in eigen podcast

Tekst: Ruth Smeets

Matthijs van Nieuwkerk keert terug als interviewer met de nieuwe podcast Schuilen in Schoonheid. Daarin gaat de presentator in gesprek met bekende en minder bekende gasten over de dingen die hen helpen wanneer het leven moeilijk wordt.

Onder anderen Astrid Holleeder, Fresku, Ellen Verbeek, Pierre Bokma en Dafne Schippers zijn te gast. De gesprekken richten zich niet op wat er op dat moment in het nieuws speelt, maar op persoonlijke bronnen van troost, rust en houvast. De reeks telt twaalf afleveringen en is vanaf 25 augustus wekelijks gratis te bekijken en te beluisteren.

Persoonlijke plekken van troost

In Schuilen in Schoonheid vertellen de gasten wat hen door zware periodes heen helpt. Dat kan een boek, muziekstuk of kunstwerk zijn, maar net zo goed een dier, een herinnering, een bijzondere plek of iemand die belangrijk voor hen is. Vooral het verhaal van Astrid Holleeder maakte indruk op Van Nieuwkerk. ‘Dat bijvoorbeeld de eenzame Astrid Holleeder vertelt dat ze al jarenlang liefdevol leeft met het gezelschap van vier eksters op haar balkon, ontroerde en inspireerde mij. Een ijzersterke vrouw die haar doodsangst dresseert met de liefde voor vogels.’

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Van Substack naar podcast

Van Nieuwkerk bedacht het concept zelf en gebruikte Schuilen in Schoonheid eerder al als rubriek op zijn Substack. Samen met podcastproductiehuis Dag en Nacht kreeg het idee vervolgens een audioversie. Hoofdredacteur Lieke Malcorps benadrukt dat er bewust is gekozen voor gesprekken die de tijd krijgen. ‘Met Schuilen in Schoonheid wilden we een podcast maken die de tijd neemt. Niet gedreven door de actualiteit, maar door nieuwsgierigheid naar wat mensen beweegt. Matthijs is als interviewer bij uitstek iemand die zulke gesprekken kan voeren. Samen hebben we een format ontwikkeld waarin aandacht, verdieping en de kracht van een goed gesprek centraal staan.’

Matthijs van Nieuwkerk voorzichtig terug in beeld

De nieuwe podcast betekent opnieuw een publieke stap voor Van Nieuwkerk. In 2022 vertrok hij bij BNNVARA nadat er publicaties verschenen over de werksfeer rond De Wereld Draait Door. Oud-medewerkers spraken daarin onder meer over een onveilige werkomgeving en grensoverschrijdend gedrag. De presentator gaf later aan tevreden te zijn met een leven buiten de vaste televisiespotlights, al is hij inmiddels weer af en toe op televisie te zien. Zo maakte hij samen met Shirma Rouse een muzikale roadtrip door de Verenigde Staten over Aretha Franklin, die eind dit jaar op SBS 6 wordt uitgezonden.