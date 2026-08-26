Wereld rouwt om Dolly Parton: sterren en politici massaal geraakt door haar dood

Tekst: Ruth Smeets

Het overlijden van Dolly Parton zorgt wereldwijd voor veel verdriet. De countryzangeres, bekend van onder meer Jolene en I Will Always Love You, overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd in haar woning in Nashville.

Talloze artiesten, acteurs en politici delen herinneringen aan Dolly Parton. Ook in Nederland staan veel bekende namen stil bij haar dood.

‘Wat een verlies’

Khloé Kardashian, een superfan van de zangeres, schrijft dat Dolly bijna ‘onsterfelijk’ leek. ‘Sommige mensen zijn zo buitengewoon dat hun bestaan bijna onmogelijk lijkt. Dolly was zo iemand’, schrijft ze. ‘Wat een buitengewoon mens. Wat een nalatenschap. Wat een verlies.’ Ook modeontwerpster Donatella Versace noemt haar ‘een icoon’. Zangeres Taylor Swift zegt dat een wereld zonder Dolly ‘niet mogelijk, niet echt en niet goed’ voelt. Volgens de zangeres zal haar nalatenschap altijd blijven bestaan.

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Grote sterren reageren

Actrice Jane Fonda is ‘kapot’ van het nieuws. Zij speelde samen met Dolly in 9 to 5 en omschrijft haar als speels, scherpzinnig en bijzonder. Zanger Paul McCartney noemt het overlijden ‘ontzettend triest’. ‘Ze was bruisend en vol levenslust; het is nauwelijks te bevatten dat ze er niet meer is.’ Rapper Eminem noemt Dolly ‘een icoon’ en ‘een superster in alle betekenissen van dat woord’.

Ook veel verdriet in Nederland

In Nederland reageren onder anderen Francis van Broekhuizen, Waylon en Jelka van Houten. ‘De countrymuziek heeft een van haar grootste sterren verloren’, schrijft Waylon op Instragram. Douwe Bob deelt een video waarop hij I Will Always Love You speelt. Jelka schrijft: ‘Dolly gaf licht… Was iedereen maar een beetje zoals Dolly.’ Meidengroep OGENE noemt haar een icoon en stelt dat ‘legendes ons nooit echt verlaten’. Johan Derksen noemt Dolly in Vandaag Inside ‘de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft’. Voor hem was ze ‘echt een held’ en de belichaming van the American dream.

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Politici eren Dolly

Ook Amerikaanse politici staan stil bij haar dood. Donald Trump noemt Dolly ‘een van de beste countryzangers en ver daar voorbij’. De Amerikaanse vlag zal volgens hem een week halfstok hangen. Hillary Clinton noemt haar ‘het beste dat Amerika te bieden had’. Barack Obama wijst daarnaast op haar muziek, haar inzet voor kinderen en haar bijdrage aan medisch onderzoek.