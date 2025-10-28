Karin Bloemen

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’

Tekst: Emelie van Kaam

28/10/2025

Karin Bloemen heeft haar buik vol van negativiteit in de wereld. Van haat, van egotrippers, van narcisten. Liever ziet ze dat mensen elkaar wat gunnen, deelt ze deze week in Weekend. “Maar dat gebeurt te weinig.”

Wanneer Karin Bloemen door Weekend wordt gevraagd naar waar ze echt van baalt, heeft ze haar antwoord meteen klaar. “Van haat, negatieve energie, rare jaloezie, van mensen die je iets niet gunnen, egotrippers, narcisten. Ik vind dat heel naar.”

Dissen

Ook over mensen die negatief naar anderen zijn is Karin niet te spreken. “Als je ziet dat iemand een ander zit te dissen terwijl je ernaast staat… Ik denk dan: waar ben jij mee bezig?! Daar hou ik niet van. Ook niet van opscheppers.”

Gaaf

In omgang met elkaar zou Karin graag wat positieve verandering willen zien. “Mensen moeten elkaar wat gunnen. Ik vind het heel mooi als ik dat zie, dan ben ik bijna dankbaar. Zo gaaf, dat gebeurt te weinig.”

Karin Bloemen

