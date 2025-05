Karin Bloemen: ‘Innerlijke kind viert hoogtij op podium’

Tekst: Sabine Krouwels

Wanneer Karin Bloemen op het podium staat, treedt ze niet op, maar speelt ze. Ze speelt omdat ze dat vroeger niet kon, om haar innerlijke kind eindelijk vrijuit haar gang te laten gaan. “Op het podium ben ik echt vrij,” vertelt ze deze week in Weekend.

Door de onveiligheid die ze kende in haar jeugd kon Karin Bloemen destijds nooit vrijuit spelen. Dat gemis haalt ze op het podium dubbel en dwars in. “Als ik ga werken zeg ik: “Ik spéél in Arnhem. Ik spéél in Nijmegen”. Ik speel. Op het podium ben ik echt vrij,” vertelt ze deze week in Weekend.

Lees ook: Karin Bloemen over moederrol in Beste Zangers: ‘Iedereen zit zo in zijn eigen kracht’

Viert hoogtij

Heeft ze het gevoel dat ze daarmee haar innerlijke kind op een bepaalde manier heelt? “Het innerlijke kind viert daar hoogtij. Heerlijk! Het kind in jezelf blijven voeden en voelen, dat is superbelangrijk. Dus als iemand tegen mij zegt dat ik raar doe, dan denk ik: ja, dat komt omdat jij nooit hebt losgelaten dat je ook af en toe even moet lachen.”

Lees het hele interview met Karin Bloemen, waarin ze onder meer vertelt over haar allerlaatste theatervoorstelling, in Weekend nummer 20. Ook in deze editie: dé reden dat Amalia op 4 mei niet op de Dam was, waarom MAFS-koppels het niet gaan redden en interviews met onder andere Caroline Tensen, Catherine Keyl, Dries Roelvink, B&B Vol Liefdes Jan en Emile Hartkamp, de producer van Frans Bauer. De nieuwste Weekend ligt vanaf vandaag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.