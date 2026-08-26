‘De Bondgenoten’-Salar voor het eerst openhartig over breuk met Mercedes: ‘Heeft me veel pijn gedaan’

Tekst: Anna Wubben

Salar Abbasi is alweer zo’n twee maanden terug in de buitenwereld na zijn avontuur in ‘De Bondgenoten’, maar rustig is het sindsdien allerminst geweest. Vooral zijn stukgelopen romance met Mercedes en alles wat zich tijdens zijn verblijf in de loods buiten de camera’s afspeelde, heeft er flink ingehakt.

Salar dacht na zijn vertrek uit De Bondgenoten eindelijk te kunnen ontdekken of zijn romance met Mercedes ook buiten de loods toekomst had. Onlangs kreeg hij echter te horen dat terwijl hij nog in de loods zat, er iets zou hebben gespeeld tussen Mercedes en Diederik. Een pijnlijke ontdekking voor Salar, die naar eigen zeggen al die tijd geen idee had wat zich buiten de loods afspeelde.

Salar wist van niets

‘Ik vertrouwde Mercedes blind. Dat heb ik in die twee maanden apart van elkaar ook altijd tegen mijn medebewoners gezegd. En dan achteraf dit zien en horen, ja, dat schaadt heel erg mijn vertrouwen’, vertelt Salar exclusief aan Weekend. ‘Ik deed er alles aan om zo snel mogelijk de loods uit te kunnen om met haar te zijn.’ Dat hij later hoorde over de situatie met Diederik, kwam dan ook hard aan. ‘Om dan dit allemaal te horen, voelt echt als een messteek in mijn rug.’

Salar vertelt waarom: ‘Zij is natuurlijk twee maanden eerder vertrokken dan ik. We hadden niet de stempel van relatie, maar waren zeer exclusief en iedereen kon wel zien dat we op elkaar zouden wachten. We zeiden tegen elkaar: ’Ik hou van je’ en ik deed er alles aan om zo snel mogelijk de loods uit te kunnen om met haar te zijn. Toen ze was vertrokken uit de loods, was ik alsnog elke dag met haar bezig. Ik sliep met haar foto en haar armbandjes. Elke avond voor het slapengaan las ik haar briefjes. En om dan achteraf te horen dat zij eigenlijk met iemand anders aan de haal was gegaan, ja, dat heeft mij ontzettend veel pijn gedaan.’

Mercedes was er zelf bij

Mercedes liet eerder weten dat Diederik op haar twijfels zou hebben ingespeeld. Salar plaatst daar zijn kanttekeningen bij. ‘Ik vind het niet netjes dat ze nu alles in Diederiks schoenen schuift. Misschien heeft hij op haar ingespeeld, maar ze was er zelf bij.’ Volgens hem kent het publiek bovendien lang niet heel het verhaal: ‘Heel veel mensen weten de echte details niet. Mensen zouden daar echt van schrikken. Dat bespaar ik haar.’

Lees het volledige interview in Weekend 35, vanaf woensdag 26 augustus in de winkels en hier online te bestellen.