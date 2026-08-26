Meghan Markle opnieuw onder vuur na verhalen over pesten personeel

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle ligt opnieuw onder vuur door verhalen over haar omgang met personeel. Zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk duiken nieuwe beschuldigingen op over de manier waarop de hertogin van Sussex medewerkers en sollicitanten zou hebben behandeld.

De verhalen passen in een langere reeks berichten over personeelswisselingen en vermeende spanningen rond Meghan Markle en prins Harry. De hertogin heeft aantijgingen over pestgedrag en een slechte behandeling van medewerkers altijd ontkend.

Personeel in Montecito zou zijn afgehaakt

Volgens ingewijden die Page Six aanhaalt, zou het voor Meghan lastig zijn geweest om huishoudelijk personeel te vinden voor de woning van het stel in Montecito. De hertogin zou sollicitatiegesprekken geregeld zelf hebben gevoerd en daarbij op sommige kandidaten een onaangename indruk hebben gemaakt. ‘Ze kon erg afstandelijk en neerbuigend overkomen. Sommige kandidaten waren zo beledigd door de manier waarop ze werden behandeld dat het verhaal zich razendsnel verspreidde onder huishoudelijk personeel in Montecito.’

Dat zou uiteindelijk gevolgen hebben gehad voor de bereidheid van huishoudsters om voor prins Harry en Meghan aan de slag te gaan. ‘Het werd bijna een running gag in Montecito dat alle huishoudsters een hekel hadden aan de Sussexes’, zegt een bron. De kwestie komt bovenop eerdere berichten over medewerkers die hun functie bij het echtpaar neerlegden.

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Ook nieuwe beschuldigingen uit Britse hoek

Journaliste Sarah Vine heeft daarnaast twee andere vermeende incidenten beschreven in haar column Meghan and Harry: a decade of drama voor de Daily Mail. Eén daarvan zou in 2015 hebben plaatsgevonden bij de opening van Soho House in Istanbul, nog voordat Meghan een relatie kreeg met prins Harry. Een vriend van Vine zou in de hotellobby hebben gezien hoe een Amerikaanse vrouw zich bij de receptie beklaagde. ‘Ze begon vervolgens het personeel uit te kafferen over een probleem met haar kamer,’ schrijft Vine.

Volgens de journaliste zou het onder meer zijn gegaan om onvrede over een goodiebag. Haar vriend wist destijds naar eigen zeggen niet wie de vrouw was, maar zou haar later hebben herkend toen foto’s van prins Harry’s nieuwe vriendin verschenen. Vine beschrijft daarnaast een sollicitatiegesprek uit Meghans tijd binnen het Britse koningshuis. Een jonge sollicitante zou lange tijd zijn genegeerd terwijl Meghan papieren las. Daarna zou ze hebben opgekeken en slechts hebben gezegd: ‘Je kunt vertrekken.’

Eerdere zorgen binnen het paleis

Het zijn niet de eerste verhalen over problemen met personeel rond de hertogin. Voormalig communicatiesecretaris Jason Knauf uitte in 2018 zorgen over haar behandeling van paleismedewerkers. In een later uitgelekte e-mail zou hij hebben geschreven: ‘Ik maak me grote zorgen dat de hertogin er het afgelopen jaar in is geslaagd twee persoonlijke assistenten weg te pesten uit de huishouding.’ Ook stelde hij: ‘We hebben melding na melding gekregen van mensen die onacceptabel gedrag hebben gezien.’

Buckingham Palace begon in 2021 een formeel onderzoek naar de eerdere beschuldigingen. Toen dat onderzoek in 2022 werd afgerond, maakte het paleis wel bekend dat het werkplekbeleid was aangepast, maar de inhoudelijke conclusies werden niet naar buiten gebracht. Meghan heeft de beschuldigingen steeds krachtig weersproken.

Reactie van prins Harry en Meghan Markle

Een woordvoerder van de Sussexes heeft inmiddels gereageerd op de nieuwe aantijgingen van Vine. ‘Sarah Vines buitengewone vermogen om zich tot in opmerkelijk detail de bijzonderheden te herinneren van een gebeurtenis die meer dan tien jaar geleden zou hebben plaatsgevonden, wordt alleen geëvenaard door haar opmerkelijke besluit om dit vermeend nieuwswaardige verhaal tot nu toe voor zichzelf te houden.’

De nieuwe verhalen verschijnen op een moment waarop prins Harry en Meghan Markle plannen maken om samen met prins Archie en prinses Lilibet voor langere tijd naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen. In Montecito zou dat vooruitzicht door sommige buurtbewoners positief worden ontvangen. ‘Veel bewoners kijken ernaar uit dat het straks weer wat stiller wordt,’ zegt een omwonende.