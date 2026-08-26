Nieuwe munten met koning Charles in omloop

Tekst: Ruth Smeets

Britse consumenten kunnen binnenkort een nieuwe munt van 10 pence tussen hun wisselgeld aantreffen. Op het geldstuk staat voor het eerst de beeltenis van koning Charles (77).

The Royal Mint brengt in totaal 7,1 miljoen van deze munten met het portret van koning Charles in omloop. Het gaat om 600.000 exemplaren uit 2023 en nog eens 6,5 miljoen munten die in 2026 zijn geslagen. De munten worden verspreid via banken en postkantoren in het hele Verenigd Koninkrijk.

Beeltenis van koning Charles nog relatief zeldzaam

Het portret van koning Charles verscheen in 2022 voor het eerst op Britse munten. Sindsdien zijn exemplaren met zijn afbeelding gewild bij verzamelaars. Toch draagt op dit moment slechts ongeveer 1 procent van de ruim 24 miljard munten die in het Verenigd Koninkrijk circuleren zijn beeltenis. Koning Charles was al te zien op munten van 5 pence, 50 pence en 1 pond. Nu volgt dus ook de 10 pence.

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De achterkant van de nieuwe 10 pence-munt staat in het teken van de natuur. Daarop is een auerhoen te zien, een grote hoenderachtige die in het Verenigd Koninkrijk alleen nog in een klein gebied in Schotland voorkomt. De soort staat onder grote druk en dreigt er opnieuw uit te sterven. Het ontwerp is gebaseerd op werk van kunstenaar Mike Langman, die eerder actief was voor natuurbeschermingsorganisatie RSPB.

Oude munten blijven gewoon bruikbaar

Dat de nieuwe 10 pence pas nu op grotere schaal verschijnt, heeft te maken met de hoeveelheid munten die al beschikbaar is. Er zijn ongeveer 1,4 miljard exemplaren van 10 pence in omloop en munten met het portret van koningin Elizabeth II blijven gewoon geldig. The Royal Mint slaat daarom alleen nieuwe exemplaren wanneer de vraag daar aanleiding toe geeft. De vernieuwde muntenreeks verwijst naar koning Charles’ belangstelling voor de natuur. Op de achterzijde van nieuwe Britse munten van 1 penny tot en met 2 pond staan verschillende planten en dieren afgebeeld. Ook op toekomstige Britse bankbiljetten zullen dieren uit de natuur verschijnen, in plaats van historische figuren.