Maarten van der Weijden haalt ruim 7 ton op voor onderzoek naar kinderkanker

Tekst: Ruth Smeets

Maarten van der Weijden (45) heeft 704.127 euro opgehaald voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Woensdagochtend overhandigde de voormalig zwemkampioen de cheque met het eindbedrag van zijn laatste grote zwemactie.

Het geld is bestemd voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker, zowel tijdens de ziekte als op latere leeftijd. Vooraf was geen bedrag vastgesteld dat Maarten van der Weijden met zijn tocht wilde ophalen.

Zwemtocht eindigt eerder dan gehoopt

Maarten wilde in totaal 270 kilometer afleggen en daarbij 22 steden aandoen. De route liep van Vught naar Utrecht. Tijdens de tocht kreeg hij echter te maken met misselijkheid en buikklachten, waardoor hij tijdelijk moest stoppen. Hoewel hij daarna opnieuw het water inging, bleek verder zwemmen uiteindelijk niet verantwoord. Na 177 kilometer en 14 steden zette hij definitief een punt achter de tocht, omdat zijn klachten erger werden en hij ook koorts kreeg.

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Cheque later overhandigd

De cheque zou eigenlijk al vorige week zaterdag worden aangeboden, maar Maarten besloot eerst de tijd te nemen om te herstellen. Enkele dagen later kon hij alsnog naar het Prinses Máxima Centrum om het bedrag van 704.127 euro officieel te overhandigen. De zwemmer weet uit eigen ervaring wat kanker met iemand kan doen. Hij herstelde zelf van leukemie en zette zich daarna jarenlang in om met grote zwemtochten geld in te zamelen en aandacht te vragen voor de ziekte. In 2019 voltooide hij onder meer de volledige Elfstedentocht.

‘Een resultaat van ons allemaal’

Ondanks dat hij zijn laatste tocht niet helemaal kon afmaken, kijkt Maarten er met een goed gevoel op terug. ‘Wat een bijzondere week hebben we achter de rug. De steun langs het water was geweldig: al die duizenden mensen die kwamen aanmoedigen, waaronder zoveel kinderen, dat gaf me elke dag een enorme boost. Dank aan iedereen die heeft aangemoedigd, gedoneerd of op een andere manier bijgedragen: dit is een resultaat van ons allemaal.’