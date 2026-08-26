Carice van Houten ANP

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Tina Nijkamp fileert tv-programma van Carice van Houten: ‘Totale kijkcijferkrater’

Tekst: Ruth Smeets

26/08/2026

A Beautiful Mess heeft dinsdagavond opnieuw weinig kijkers weten te bereiken op NPO 3. De tweede aflevering van het programma met Carice van Houten werd door slechts 28.000 mensen bekeken.

In de afvalrace nemen acht BN’ers het tegen elkaar op om zich te bewijzen als beste secondhand stylist. Daarbij mogen ze alleen werken met vintage en tweedehandskleding. Ondanks het duurzame karakter van het programma met Carice van Houten als presentatrice blijven de televisiecijfers voorlopig ver achter.

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Slechts 28.000 kijkers

Kijkcijferanalist Tina Nijkamp reageert stevig op de score van de tweede aflevering. In haar Instagram Stories schrijft ze: ‘Carice van Houten zorgde op NPO3 voor een totale kijkcijferkrater: slechts 28.000 kijkers voor A Beautiful Mess. Oef. Met acteren heeft ze meer succes dan met presenteren. Ongelofelijk laag dit. Dit is ook het slechtst scorende BN-er competitieprogramma ooit’. Ook de eerste aflevering kende geen sterke start en trok 101.000 kijkers.

Tekst gaat verder onder de video.

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Op NPO Start wel positieve reacties

Opvallend is dat A Beautiful Mess al maanden eerder beschikbaar was via NPO Start. Daar kreeg Carice juist veel positieve reacties op haar rol als presentatrice. ‘Dank voor alle lieve, hoopvolle reacties op de eerste afleveringen van A Beautiful Mess,’ liet ze eerder weten op Instagram.

Presenteren ligt haar minder goed

Carice gaf eerder bij Shownieuws zelf al aan dat ze twijfels heeft over haar geschiktheid als presentatrice. ‘Ik ben veel te gevoelig en ik wil niemand naar huis sturen.’ Voorlopig lijkt het programma op televisie in ieder geval nog geen groot publiek aan zich te kunnen binden.

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