Tina Nijkamp fileert rol Buddy Vedder in ‘Eén tegen 100’: ‘Het slaat helemaal nergens op’

Tekst: Redactie Weekend

Tina Nijkamp begrijpt niet dat Buddy Vedder komend seizoen opnieuw zijn veelbesproken rol krijgt in ‘Eén tegen 100’. In haar podcast ‘Tina’s TV Update’ is ze bijzonder kritisch.

Buddy Vedder werd afgelopen seizoen aan Eén tegen 100 toegevoegd als een soort professor die proefjes uitvoert. Volgens Tina heeft die toevoeging de quiz geen goed gedaan en heeft ze naar eigen zeggen veel berichten ontvangen over zijn rol. Toch blijft Buddy onderdeel van het programma.

‘Het komt heel ongemakkelijk over’

Over Buddy als presentator is Tina naar eigen zeggen positief, maar zijn rol in Eén tegen 100 kan haar totaal niet bekoren. ‘Ik vind Buddy Vedder eigenlijk een ontzettend leuke presentator, daar gaat het verder niet om, maar hij heeft daar een ontzettend gekke rol gekregen bij Eén tegen 100 als een soort professor met allemaal proefjes. Nou, het slaat helemaal nergens op. Het komt heel ongemakkelijk over (…) Maar dat gaat dus gewoon door. Er is héél veel kritiek op gekomen: niet alleen van mij, maar ook van anderen, maar Buddy mag blijven.’

Tina speculeert over reden achter besluit

Waarom RTL 4 aan Buddy’s rol vasthoudt, weet Tina niet. Ze oppert verschillende mogelijkheden: ‘Of dat nou is om gezichtsverlies te voorkomen voor hem? Dat denk ik eigenlijk. En dat ze hierna snel afscheid van hem nemen of dat er al een contract was getekend of zoiets. Ik kan me toch niet voorstellen dat het is omdat ze het inhoudelijk zo goed vonden gaan.’ Ook vraagt ze zich af waarom Buddy zelf met de rol doorgaat. Daarbij verwijst ze naar zijn eerdere presentatiewerk bij Got Talent en Stars on Stage: ‘En nu maakt hij zichzelf, vind ik, wel veel kleiner in deze rol, deze ontzettend kinderachtige rol bij Eén tegen 100. Maar goed, hij moet het zelf weten. Het zal wel goed betalen.’