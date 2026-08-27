Blake Lively krijgt tonnen toegewezen in zaak met Justin Baldoni, maar miljoenenclaim sneuvelt

Tekst: Evelien Berkemeijer

Blake Lively krijgt ongeveer $400.000 aan advocaat- en gerechtskosten toegewezen in haar juridische geschil met haar tegenspeler uit ‘It Ends With Us’, Justin Baldoni. Dat is aanzienlijk minder dan de ruim $8 miljoen die zij had geëist.

Blake Lively en Justin Baldoni schikten in mei hun achttien maanden durende juridische strijd, waardoor een federale rechtszaak die later die maand gepland stond niet doorging. Alleen het verzoek van Lively om vergoeding van de kosten voor haar verdediging tegen Baldoni’s afgewezen lasterzaak lag nog op tafel. Rechter Lewis Liman kende haar woensdag $363.000 aan advocaatkosten en $44.000 aan gerechtskosten toe.

Rechter zet streep door groot deel kosten

Volgens Lewis Liman heeft Blake alleen recht op de ‘redelijke’ kosten die samenhangen met de verdediging tegen de lasterzaak. De rechter vond de uurtarieven van haar advocaten ‘niet onredelijk’, gezien de hoge belangen en de complexiteit van de zaak, maar stelde tegelijkertijd dat ‘het aantal uren waarvoor Lively een vergoeding eist, onredelijk is’. Zij had $7,5 miljoen aan advocaatkosten en nog eens $540.000 aan gerechtskosten gevraagd. Uiteindelijk kreeg ze volgens de uitspraak slechts het dubbele van het bedrag dat The New York Times toegewezen kreeg voor zijn verdediging tegen Baldoni’s lasterzaak.

Beide kampen claimen overwinning

Baldoni’s advocaat Bryan Freedman wees erop dat Lively slechts 5% van het geëiste bedrag kreeg. ‘De uitspraak is een belangrijke overwinning voor mijn cliënten en geeft een duidelijk signaal af dat, hoe machtig je ook bent, de rechtszaal geen plek is om misbruik te maken van de wet voor persoonlijk gewin’, aldus Freedman. Lively’s advocaten Esra Hudson en Michael Gottlieb zien de uitkomst anders en stellen dat die aantoont ‘dat er wel degelijk gevolgen zijn verbonden aan het aanspannen van wraakzuchtige rechtszaken’.

Zij zeiden verder: ‘Zoals we vanaf dag één hebben gezegd, ging het in de zaak van Blake Lively nooit om geld, maar om verantwoording. Ze heeft de sluier opgelicht voor andere slachtoffers en een precedent geschapen voor anderen om naar voren te treden en soortgelijk wangedrag aan de kaak te stellen. Deze uitkomst laat zien dat het rechtssysteem niet zo gemakkelijk te manipuleren is als sociale media, en nog steeds functioneert als een kracht voor verantwoording.’

Conflict rond ‘It Ends With Us’

Lively diende in december 2024 een klacht in bij het California Civil Rights Department. Daarin stelde ze dat Baldoni en Wayfarer Studios een online lastercampagne tegen haar waren begonnen als vergelding voor klachten die zij had geuit over seksuele intimidatie op de set van It Ends With Us. Baldoni reageerde met een aanklacht wegens smaad tegen Lively en haar echtgenoot Ryan Reynolds en beschuldigde hen ervan valse aantijgingen te hebben verzonnen om de creatieve controle over de film over te nemen. Ook klaagde hij The New York Times aan, maar die zaak werd afgewezen. Lively vroeg vervolgens op grond van een Californische wet uit 2023 om schadevergoeding; een eerdere eis voor een drievoudige en punitieve schadevergoeding was door Lewis Liman al afgewezen omdat die volgens hem onder de federale wetgeving niet mogelijk was.

Bron: Variety