Martin Gaus door oog van de naald: ‘Drie keer bijna niet meer’

Tekst: Redactie Weekend

Martin Gaus heeft een zware medische periode achter de rug. Door ernstige bloedarmoede kwam hij meerdere keren in een gevaarlijke situatie terecht, vertelt hij deze week in Weekend. Zelf praat hij daar opvallend nuchter over. “Tot drie keer aan toe was ik er bijna niet meer.”

Martin Gaus belandde vorig jaar in het ziekenhuis nadat darmpoliepen waren gaan bloeden. Daardoor daalde zijn hemoglobinewaarde gevaarlijk ver. “Een waarde van 10 is goed, met 2,7 ben je dood. Ik had een waarde van 3,2. Dus tot drie keer aan toe was ik er bijna niet meer.” Inmiddels zijn de bloedingen met medicijnen gestopt.

Dilemma

Toch blijft zijn gezondheid ingewikkeld. Martin gebruikt sinds zijn hartoperatie bloedverdunners, maar juist die kunnen de kans op nieuwe bloedingen vergroten. “Als ik die bloedverdunners niet meer kan gebruiken, is de kans op een beroerte of trombose groter, met alle gevolgen van dien. Met die bloedverdunner moest ik stoppen, waardoor ik weer het risico loop dat de bloedingen terugkeren.” Zelf noemt hij het een “gevaren-driehoek”.

Ziekenhuis

De problemen hielden Martin lange tijd bezig. Voor bloedtransfusies lag hij bij elkaar maanden in het ziekenhuis. “Bijna constant, bij elkaar zo’n maand of vier, vijf, voor bloedtransfusies. Het was een hele hoop narigheid en iedere keer net aan, net goed.” Daarna kreeg hij ook nog te maken met een gebroken heup.

Lees het hele interview met Martin Gaus in Weekend editie 35, vanaf 26 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.