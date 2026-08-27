Tina Nijkamp kritisch op Estavana Polman: ‘Niet goed voorbereid’

Tekst: Redactie Weekend

Tina Nijkamp ziet nog altijd veel potentie in Estavana Polman bij Vandaag Inside. Toch vond ze haar eerste optreden aan tafel inhoudelijk nog wat mager, vertelt ze deze week in Weekend. Volgens Tina moet Estavana zich de volgende keer beter voorbereiden. “Ze had niks nieuws te vertellen.”

Tina Nijkamp vond dat Estavana bij haar eerste optreden vooral bleef hangen bij onderwerpen die al bekend waren. Dat maakte haar bijdrage volgens haar minder sterk. “Op dit moment heeft ze alleen wat te vertellen over handbal en Rafael en dat weten mensen nu wel. Ik vond dat jammer aan haar VI-optreden: ze had niks nieuws te vertellen.” Ook het gesprek over haar boek hielp volgens Tina niet mee: “Nu was het een herhaling van zetten.”

Voorbereiding

Volgens Tina hoeft Estavana helemaal niet voortdurend de confrontatie te zoeken met Johan Derksen of René van der Gijp. Wel moet ze genoeg weten van wat er speelt. “Het belangrijkste is dat je van alles op de hoogte bent, dus dat zal ze zichzelf moeten aanleren. Als zij geen zin heeft om de krant te lezen, moet ze daar niet gaan zitten, dan kan ze beter voor iets anders kiezen.” Tina vindt het dan ook te vroeg om haar nu al af te schrijven.

Vertrouwen

Ondanks haar kritiek blijft Tina enthousiast over Estavana. Ze denkt dat het vanzelf beter zal gaan als ze vaker aanschuift. “Maar ik denk dat we het even moeten afwachten en nu niet moeten gaan oordelen op basis van die ene keer. Ik ben positief. Als ze een beetje gesetteld is, zal het vast beter gaan.” Bovendien ziet Tina haar nog altijd als een groot televisietalent.

Lees het hele interview met Tina Nijkamp in Weekend editie 35, vanaf 26 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.