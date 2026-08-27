Grote zorgen om koning Harald: toestand inmiddels ‘zeer ernstig’

Tekst: Ruth Smeets

Er zijn opnieuw grote zorgen om koning Harald van Noorwegen. De gezondheid van de 89-jarige vorst is verder achteruitgegaan en het paleis laat weten dat zijn toestand op dit moment ‘zeer ernstig’ is.

Koningin Sonja en kroonprins Haakon hebben hun werkzaamheden afgezegd om bij koning Harald te kunnen zijn. Ook andere leden van de koninklijke familie zijn naar het ziekenhuis gekomen.

Behandeling in Oslo

Koning Harald werd ruim anderhalve week geleden opgenomen in een ziekenhuis in Oslo. Daar wordt hij behandeld voor hemolytische anemie, een aandoening waarbij rode bloedcellen sneller dan normaal worden afgebroken. Hierdoor kan bloedarmoede ontstaan. Tijdens de behandeling kreeg Harald cortison toegediend. Volgens het paleis zorgde dat medicijn voor vochtophoping in zijn lichaam, waarna opname in het Rikshospitalet nodig bleek.

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De toestand van de koning ging afgelopen weekend al achteruit. Het paleis meldde toen dat zijn gezondheid was verslechterd. Inmiddels is er sprake van een verdere verslechtering en wordt zijn situatie als ‘zeer ernstig’ omschreven. Koningin Sonja en kroonprins Haakon hebben daarom hun agenda volledig vrijgemaakt. Volgens Noorse media kwamen ook kroonprinses Mette-Marit en kleinzoon Sverre Magnus rond 9.15 uur aan bij het ziekenhuis.

Eerder gezondheidsproblemen koning Harald

De Noorse koning kampte de afgelopen jaren vaker met gezondheidsproblemen en moest meerdere keren worden opgenomen. Zo lag hij begin dit jaar nog in het ziekenhuis vanwege een infectie. Ook tijdens zijn huidige opname kreeg Harald al meerdere keren bezoek van zijn familie. Nu zijn toestand opnieuw achteruit is gegaan, zijn zijn naasten weer naar het ziekenhuis gekomen om hem bij te staan.