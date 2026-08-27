Martien Meiland kreeg herseninfarct na auto-ongeluk: ‘Door het oog van de naald gekropen’

Tekst: Ruth Smeets

Martien Meiland heeft bekendgemaakt dat hij na het auto-ongeluk in april een herseninfarct heeft gekregen. De realityster raakte tijdelijk zijn zicht en spraak kwijt en moest met spoed worden geopereerd.

De 65-jarige Martien Meiland vertelde woensdag bij RTL Boulevard wat hem na het ongeluk is overkomen. Aanvankelijk leek er weinig aan de hand, maar enkele dagen later bleek zijn toestand veel ernstiger dan gedacht.

Ongeluk Martien Meiland leek eerst mee te vallen

Martien Meiland zat samen met zijn dochter Montana in de auto toen een lijnbus achterop botste. De bestuurder van de bus zou bezig zijn geweest met het inschakelen van de airconditioning. Direct na het ongeluk waren er geen aanwijzingen dat Martien ernstig gewond was geraakt.

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Dochter Maxime sloeg alarm

Vier dagen later merkte dochter Maxime dat haar vader zich niet goed gedroeg en bracht ze hem naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat Martien een herseninfarct had gehad. Volgens de realityster was dat het gevolg van de klap bij de aanrijding. Op dat moment kon hij niet meer zien en was hij niet in staat om te praten.

Martien Meiland na operatie volledig hersteld

Martien onderging vervolgens een operatie die ongeveer anderhalf uur duurde. Toen hij daarna wakker werd, bleken zijn zicht en spraak te zijn teruggekeerd. Zijn arts vertelde hem dat hij ‘door het oog van de naald is gekropen’. Martien is zijn behandelaar erg dankbaar. ‘Ik kon die man wel omhelzen’, zegt hij. ‘Gelukkig is alles goed gekomen.’