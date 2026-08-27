Michael Bublé deelt bijzondere brief van Dolly Parton over samenwerking kerstmuziek

Tekst: Ruth Smeets

Michael Bublé blikt na het overlijden van Dolly Parton terug op hun bijzondere kerstsamenwerking. De zanger deelde een brief waarin het country-icoon hem persoonlijk vroeg om samen Cuddle Up, Cozy Down Christmas op te nemen.

Volgens Michael Bublé hoefde hij niet lang na te denken over het voorstel. Nog voordat hij het nummer had beluisterd, wist hij al dat hij met Dolly Parton wilde samenwerken.

Meteen akkoord met duet

Dolly Parton benaderde Michael Bublé destijds per brief voor haar kerstalbum A Holly Dolly Christmas. Ze vroeg hem daarin of hij interesse had om mee te zingen op Cuddle Up, Cozy Down Christmas. Michael schreef bij het delen van de brief: ‘Dolly stuurde me ooit een brief waarin ze vroeg of ik naar een liedje wilde luisteren dat ze had geschreven en of ik het misschien met haar wilde zingen.’ De zanger bekende dat hij het nummer vooraf niet eens hoefde te horen. ‘De waarheid is dat ik niet eens heb geluisterd voordat ik ja zei. Als Dolly Parton het vraagt, zeg je ja.’ De samenwerking verscheen uiteindelijk in 2020.

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Dolly stelde zich opvallend bescheiden op

In haar brief begon Dolly met een compliment aan Michael. ‘Laat ik beginnen met te zeggen dat ik je een ongelooflijk getalenteerde man vind en dat je me ook een geweldige kerel lijkt.’ Daarna legde ze uit dat ze tijdens het schrijven van het kerstnummer steeds zijn stem naast die van haar hoorde. Toch hield ze nadrukkelijk rekening met de mogelijkheid dat hij niet kon of wilde meedoen. ‘Ik weet niet of je contractueel in staat bent om dit te doen, of dat je er überhaupt interesse in hebt, maar ik moest het proberen.’ Ook over de opname gaf Dolly hem alle ruimte. Ze liet weten dat haar eigen zangpartij grotendeels hetzelfde kon blijven, maar dat Michael vrij was om aanpassingen te doen of solostukken te zingen. ‘Ik pas me aan jou aan, hoe jij het ook wilt doen’, schreef ze.

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Warme herinnering na haar overlijden

Michael staat bij het delen van de brief ook stil bij Dolly als persoon. ‘Toen God Dolly maakte, heeft Hij de mal weggegooid. Dit doet echt pijn’, schreef hij over haar overlijden. In een andere boodschap omschreef hij haar als iemand naar wie hij in de muziekindustrie graag zou willen streven: ‘Bescheiden, gul, slim, aardig en ongelooflijk grappig.’ De brief laat volgens Michael vooral zien hoe persoonlijk Dolly haar samenwerkingen benaderde. Ondanks haar enorme status schreef ze hem vriendelijk en zonder enige vanzelfsprekendheid aan. Hun gezamenlijke kerstnummer Cuddle Up, Cozy Down Christmas groeide zo uit tot een tastbare herinnering aan hun samenwerking.