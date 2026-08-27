Nieuwe GTST-castfoto zorgt voor vragen: fans missen déze bekende gezichten

Tekst: Ruth Smeets

Het nieuwe seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden is van start gegaan op Videoland. Zoals ieder jaar hoort daar ook een nieuwe castfoto bij. Die is inmiddels op social media verschenen en blijft niet onbesproken.

Op de nieuwe castfoto van GTST staan verschillende nieuwe gezichten, maar ook een aantal vertrouwde acteurs. Tegelijkertijd merken fans meteen op dat enkele bekende bewoners ontbreken.

Zes nieuwkomers voor het eerst op de foto

Voor Marieke van Leeuwen, David Hofland, Luah Felter, April Darby, Diego González-Clark en Tarikh Jansen is het de eerste keer dat zij op de jaarlijkse castfoto staan. Zij zijn in de serie te zien als Noor Kremer, Seb Bax, Marie Bax, Vesper Vos, Ruben Prins en Rex Martin. Ook Hassan Slaby heeft een plek gekregen op de foto. Hij was al een tijd niet meer in de soap te zien, maar zijn aanwezigheid bevestigt zijn terugkeer als Marwan El Amrani. Daar zijn kijkers blij mee. ‘Zie je wel? Al die speculaties over een exit van Marwan waren dus voor niets.’

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Billy en Rik blijven voorlopig in beeld

Lone van Roosendaal en Ferri Somogyi zijn eveneens te zien op de castfoto. Hun aanwezigheid lijkt erop te wijzen dat het verhaal rond Billy de Palma en Rik de Jong nog niet voorbij is. Voor de zomerstop liepen de spanningen tussen de twee al flink op. Rik had er grote moeite mee dat Billy opnieuw betrokken raakte bij het leven van zijn verloofde Shanti Vening. Billy liet dat niet zomaar gebeuren en reed in de zomercliff haar toekomstige schoonzoon aan.

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Afwezige gezichten vallen direct op

Toch missen fans een paar bekende namen op het nieuwe groepsbeeld. Max Mauricius, de jongste zoon van Nina Sanders en Bing Mauricius, is nergens te zien. Ook Tom Verduyn, het kind van Demi Verduyn en Marwan, ontbreekt. Daarnaast schittert hond Dolly door afwezigheid. Vooral over Dolly klinken veel reacties. ‘Prachtig, maar… Waar is Dolly?’ schrijft iemand. Een andere kijker vraagt: ‘Waar zijn Dolly, Max en Tom?’ Ook is te lezen: ‘Ik mis Dolly.’ Een andere fan is minder te spreken over het resultaat en schrijft: ‘Slechte foto. Dolly had er weer bij moeten staan.’

Ook Jette van der Meij ontbreekt voor het eerst

Daarnaast is Jette van der Meij voor het eerst in 35 jaar niet meer op de jaarlijkse castfoto te vinden. De actrice, bekend als Laura Selmhorst, nam afgelopen oktober afscheid van de serie. Dat is voor trouwe kijkers even wennen. ‘Wat jammer van Jette, de eerste foto zonder haar’, laat een fan weten. Daarmee zorgt de nieuwe castfoto niet alleen voor enthousiasme over de nieuwkomers en de terugkeer van Marwan, maar ook voor gemis bij kijkers die gewend waren bepaalde gezichten ieder jaar terug te zien.