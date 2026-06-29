Diego González-Clark ziet eigen leven terug in GTST-verhaallijn

Tekst: Evelien Berkemeijer

Diego González-Clark speelt sinds maart de rol van Ruben Prins in Goede Tijden, Slechte Tijden. Dat vertelt hij aan Party.

Zijn personage in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST) is de zoon van de overleden Simon Dekker en heeft als alleenstaande homoseksuele man een grote kinderwens. Dat verhaal raakt opvallend aan Diego’s eigen leven, want hij is vader van een 5-jarige zoon. Party sprak hem over zijn overstap naar de soap en de herkenning in zijn rol.

Een stiekeme droom

Spelen in een doorlopende serie wilde Diego altijd al doen, al stond Goede Tijden, Slechte Tijden niet direct op zijn radar. ‘Dat voelde voor mij misschien als een ver-van-mijn-bedshow.’ Na Soldaat Van Oranje – De Musical wilde hij de overstap maken naar film, maar de kans om auditie te doen voor GTST voelde meteen bijzonder. ‘Ik was überhaupt al megablij dat ik auditie mocht doen voor ’GTST’, want dan word je sowieso gezien. Ik deed auditie en twee weken later werd ik het. Nog eens twee weken later stond ik op de set. Het ging heel snel en was toch wel een stiekeme droom die uitkwam.’

Meer ruimte voor het vaderschap

Als alleenstaande vader van een 5-jarige zoon merkt Diego dat zijn nieuwe werkritme goed bij zijn leven past. Waar hij eerder vaak in de avonden en weekenden werkte, draait hij nu vooral doordeweeks overdag. ‘Ik ben er heel open ingegaan, omdat het allemaal zo snel ging. Door mijn werk bij ’GTST’ kan ik in het weekend gewoon vader zijn en zijn de weekenden extra waardevol. Ondanks dat musical nog steeds mijn passie is, heeft ’GTST’ echt flink wat pluspunten ten opzichte van het musicalschema.’

Toevallige overeenkomsten

Dat Ruben homo is en als alleenstaande man een kind wil, bleek voor Diego geen bewuste reden te zijn geweest om hem te casten. ‘Dat is echt toeval. Bij de casting wist ik alleen dat het om een homorol ging. Iemand die alleenstaand is. En de neef van Linda Dekker. De hele missie die ik zelf heb gehad, komt nu terug in mijn rol, maar dat was van tevoren niet bij mij bekend. Het is wel altijd de droom van de makers van ’GTST’ geweest om zo’n karakter in de serie te brengen. Daardoor versterkt het elkaar.’

Niet hetzelfde als Ruben

Hoewel Diego raakvlakken ziet, benadrukt hij dat hij en Ruben niet hetzelfde zijn. Soms denkt hij persoonlijk anders over wat zijn personage zegt of voelt. ‘Dat moment hebben we al een keer gehad. Toen zei ik: zelf zou ik het niet zo zeggen. Ik wil natuurlijk wel de waarheid brengen, want ’GTST’ heeft ook een educatieve functie. Je wilt de serie zo dicht mogelijk bij de maatschappij laten aansluiten. Maar goed, Ruben is niet Diego. Ik hoef het niet altijd eens te zijn met hoe hij over kinderen of gezinnen praat. Hij heeft namelijk een sterke drang om een kind te krijgen dat zijn eigen genen draagt, omdat hij zijn vader nooit heeft gekend. Ik heb zelf natuurlijk een heel andere kijk op het ouderschap. Daarin verschillen wij behoorlijk van elkaar. Onze wens om ouder te worden komt uit een heel andere behoefte voort. En dat mag naast elkaar bestaan.’