Jette van der Meij geniet van rust na vertrek uit GTST

Tekst: Denise Delgado

Jette van der Meij (71) nam vorig jaar oktober afscheid van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, na 35 jaar als Laura Selmhorst. In ‘LINDA.loves’ vertelt ze dat ze vooraf niet wist hoe dat zou voelen, maar dat haar vertrek vooral opluchting en ruimte bracht.

In plaats van een zwart gat ervaart ze rust. Ze noemt het een heerlijk vrij gevoel: geen opnameschema meer in haar achterhoofd en spontaan dingen kunnen doen. Zelfs een tandartsafspraak voelt ineens simpel, zegt ze, omdat ze niet meer hoeft te puzzelen of het in de planning past.

Jette gunt zichzelf voor het eerst echt een periode zonder werk. Dat is wennen, want spelen blijft haar grote liefde. “Spelen is mijn passie; ik heb het met hart en ziel gedaan.”

Privé blijft privé

Ondanks haar bekendheid hield ze haar persoonlijke leven bewust buiten beeld. Ze zegt dat ze niet op social media zit en geen zin heeft in roddelverhalen. “Ik ben geen voer voor de roddelpers.” Dat ze door GTST een bekend gezicht werd, vindt ze logisch, maar ze wil niet dat mensen daardoor alles van haar denken te mogen weten.

Hetzelfde verhaal

Aan aanbiedingen heeft ze geen gebrek, maar ze zegt vaak nee. Voor LINDA.loves maakte ze een uitzondering, al vindt ze een fotoshoot leuker dan wéér een interview: “naar eigen zeggen moet ze daarin vaak hetzelfde verhaal vertellen. “Dat heb ik al zo vaak gedaan. Elke keer moet ik weer hetzelfde vertellen.”

BEELD: ANP