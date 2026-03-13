Jette van der Meij

Jette van der Meij geniet van rust na vertrek uit GTST

Tekst: Denise Delgado

13/03/2026

Jette van der Meij (71) nam vorig jaar oktober afscheid van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’, na 35 jaar als Laura Selmhorst. In ‘LINDA.loves’ vertelt ze dat ze vooraf niet wist hoe dat zou voelen, maar dat haar vertrek vooral opluchting en ruimte bracht.

In plaats van een zwart gat ervaart ze rust. Ze noemt het een heerlijk vrij gevoel: geen opnameschema meer in haar achterhoofd en spontaan dingen kunnen doen. Zelfs een tandartsafspraak voelt ineens simpel, zegt ze, omdat ze niet meer hoeft te puzzelen of het in de planning past.

Lees ook: Jette van der Meij gaat déze rol spelen in nieuw seizoen Máxima

Jette gunt zichzelf voor het eerst echt een periode zonder werk. Dat is wennen, want spelen blijft haar grote liefde. “Spelen is mijn passie; ik heb het met hart en ziel gedaan.”

Privé blijft privé

Ondanks haar bekendheid hield ze haar persoonlijke leven bewust buiten beeld. Ze zegt dat ze niet op social media zit en geen zin heeft in roddelverhalen. “Ik ben geen voer voor de roddelpers.” Dat ze door GTST een bekend gezicht werd, vindt ze logisch, maar ze wil niet dat mensen daardoor alles van haar denken te mogen weten.

Hetzelfde verhaal

Aan aanbiedingen heeft ze geen gebrek, maar ze zegt vaak nee. Voor LINDA.loves maakte ze een uitzondering, al vindt ze een fotoshoot leuker dan wéér een interview: “naar eigen zeggen moet ze daarin vaak hetzelfde verhaal vertellen. “Dat heb ik al zo vaak gedaan. Elke keer moet ik weer hetzelfde vertellen.”

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Jade Kops deelt zorgelijke update: ‘Ik kan niks meer eten’
Suzan & Freek delen zeldzaam kijkje met baby Sef in nieuwe videoclip
Máxima overvallen door champagnedouche bij scheepsdoop
Monica Geuze over initiatief in seks: ‘Afwijzing zou mijn zelfvertrouwen niet overleven’

Uit andere media

Vriendin ruud de wild

Ruud de Wild deelt prachtig gezondheidsnieuws
Weekend Premiere Onze Jongens 3 Jade Kops

Jade Kops deelt zorgelijke update: ‘Ik kan niks meer eten’
Party André Hazes Talpa

André Hazes noemt ex-vriendin zijn duurste aankoop
Sante Sittingwoman 2100x1440

Bekkenbodemspieren trainen én ontspannen: zo doe je dat
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise