Jette van der Meij gaat déze rol spelen in nieuw seizoen Máxima

Tekst: Nicky Molendijk

Leuk nieuws voor Jette van der Meij. De actrice heeft een rol te pakken in het tweede seizoen van de populaire serie Máxima. Jette zal in de serie te zien zijn als prinses Margriet.

Woensdag heeft Videoland bekendgemaakt dat de bekende Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice zal verschijnen in de serie over het leven van koningin Máxima. “Het was fijn om een andere rol te spelen in een serie dan mensen van mij gewend zijn. Seizoen één vond ik prachtig, dus het was heel bijzonder om er nu zelf deel van te maken”, vertelt Jette over haar nieuwe rol.

Ook heeft de streamingdienst onthult wie de drie prinsessen zullen spelen. Zusjes Julie (10), Philou (8) en Nina (6) zijn gecast om de rollen van Amalia, Alexia en Ariane op zich te nemen.

In een video vertelt Julie enthousiast: “Bij de auditie moesten we een soort toneelstukje opvoeren. Eigenlijk zou er daarna nog een ronde komen, maar ze waren zo enthousiast dat we meteen werden gecast. We stonden springend in de kamer toen onze moeder het ons vertelde, we wilden dit zo graag doen!”