Miley Cyrus neemt emotioneel afscheid van Dolly Parton: ‘Ik heb een engel aan mijn zijde’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Miley Cyrus heeft op Instagram een aangrijpend eerbetoon gebracht aan haar overleden peetmoeder Dolly Parton. De zangeres staat daarbij stil bij hun hechte band en de laatste gesprekken die ze samen voerden.

Dolly Parton maakte al deel uit van Mileys leven sinds ze een baby was. Haar vader Billy Ray Cyrus, bekend van Achy Breaky Heart, toerde in de jaren negentig met de countryster en vroeg haar al voor de geboorte van zijn dochter om peetmoeder te worden. Hun band werd later nog hechter door Hannah Montana, waarin Dolly de tante van Miley Stewart speelde.

‘Ik zal altijd van haar houden’

Op Instagram schrijft Miley over het verlies van haar peetmoeder: ‘Het gevoel van het verlies van mijn tante Dolly is onbeschrijfelijk. Onze meest dierbare momenten waren privé en die zullen achter de schermen blijven, onder de glamour en tussen onze harten.’ Ze vervolgt: ‘Wat ik WEET is dat Dolly zou willen dat ik dit voel, er een liedje over schrijf en dan doorga en sterk ben. Ik heb een engel aan mijn zijde. Dat heb ik altijd gehad. Een van onze laatste gesprekken ging over muziek en metamorfose.’ Miley sluit af met: ‘Ik zal altijd van haar houden en haar trots willen maken. Mijn hart breekt voor de wereld, haar familie en vrienden die haar enorm zullen missen. We delen dit verlies samen en we zullen haar terugzien in al haar mooiste dingen.’

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Dolly bleef Miley steunen

De twee werkten door de jaren heen geregeld samen. Ze zongen onder meer Jolene bij The Voice, tijdens de Grammy Awards van 2019 en bij Miley’s New Year’s Eve Party in 2022. Ook schreven ze samen Rainbowland voor Mileys album Younger Now uit 2017. Dolly bleef Miley daarnaast publiekelijk steunen toen de zangeres in haar late tienerjaren afstand nam van haar Disney Channel-imago.

In 2014 schreef ze voor Time: ‘Als ik niet wist hoe slim en getalenteerd Miley is, zou ik me misschien zorgen om haar maken. Maar ik heb haar zien opgroeien. Dus dat doe ik niet.’ Nog in maart 2026 sprak Dolly haar trots uit over de jubileumspecial rond Hannah Montana: ‘Toen Miley me vertelde dat ze [de jubileumspecial] ging maken, sprong ik een gat in de lucht en dacht ik: wat een briljant idee. Ik ben zo trots op haar. We houden allemaal van Hannah Montana en we houden allemaal van Miley, dus hoe kan het mislukken? Gefeliciteerd meid. Ik hou van je, tante Dolly.’

Bron: Variety