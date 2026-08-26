Malgosia staat open voor liefde met vrouw: ‘Nu wel’

Tekst: Redactie Weekend

Malgosia kijkt tegenwoordig anders naar de liefde. Vooral Nisha Tara uit B&B Vol Liefde spreekt haar aan, vertelt ze deze week in Weekend. Een relatie met een vrouw sluit ze inmiddels niet meer uit. “Nu sta ik er wel voor open.”

Als Malgosia zelf voor een deelnemer van B&B Vol Liefde mocht kiezen, wist ze het wel. De mannen in het programma trekken haar een stuk minder. “Ik ben mannen zat, dus ik zou voor Nisha Tara gaan. Zij is zo puur, zo’n leuk mens én normaal.” Ook de manier waarop Nisha Tara haar keuze voor Lieske maakte, kan ze waarderen.

Maatje

Voor Malgosia draait liefde op dit moment om andere dingen dan vroeger. Een vrouwelijke partner zou daar volgens haar goed bij kunnen passen. “Ik ben op leeftijd, dus ik hecht waarde aan andere dingen in het leven, seks staat niet meer op nummer een. Een lesbische vrouw zou ik ook niet erg vinden, een vrouw die mijn maatje is, mijn ziel, die leeft zoals ook ik dat fijn vind.” Daarmee sluit ze een nieuwe liefde dus zeker niet uit.

Aantrekkingskracht

Ook als Malgosia naar het uiterlijk van Nisha Tara wordt gevraagd, is ze enthousiast. Vooral haar natuurlijke uitstraling spreekt haar aan. “Ze heeft blijdschap en geluk in haar ogen. Haar ogen lachen, het zijn sterretjes, ze is puur natuur en heeft iets spiritueels. Dat grijze haar staat haar ook gewoon.” Een ontmoeting komt er bovendien aan: “Mijn dochter Nathalie en ik gaan overigens naar de B&B van Nisha Tara op vakantie, dus dan gaan we haar ontmoeten.”

Lees het hele interview met Malgosia in Weekend editie 35, vanaf 26 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.