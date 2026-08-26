Prins Harry en Meghan Markle arriveren woensdag in het Verenigd Koninkrijk

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry (41) en Meghan Markle (45) zijn woensdag met hun twee kinderen aangekomen in het Verenigd Koninkrijk. De BBC meldt dat het gezin vanuit Californië naar Engeland is gevlogen. De terugkeer volgt kort nadat bekend werd dat de hertog en hertogin van Sussex opnieuw in Groot-Brittannië willen gaan wonen.

Het gezin zou per privévliegtuig zijn afgereisd. Volgens The Telegraph kwamen prins Harry, Meghan Markle, Archie (7) en Lilibet (5) rond het middaguur aan op Birmingham Airport. Een woordvoerder van het stel wil niets zeggen over hun komst.

Nieuw leven in de Cotswolds

Prins Harry en Meghan zouden van plan zijn zich met hun kinderen in de Cotswolds te vestigen, buiten Londen. Archie en Lilibet zijn al aangemeld bij een Britse school en beginnen daar naar verwachting volgende week aan het nieuwe schooljaar. Hoewel het gezin weer in het Verenigd Koninkrijk gaat wonen, keren prins Harry en Meghan niet terug als werkende leden van het koningshuis. Ze zullen dus geen officiële taken namens koning Charles uitvoeren.

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Koninklijke familie wist van verhuizing

Koning Charles hoorde eerder deze maand van de verhuisplannen. Ook prins William en Catherine, prinses van Wales, zijn volgens de aangeleverde informatie over de terugkeer geïnformeerd. Afgelopen juli waren prins Harry, Meghan en de kinderen al in Groot-Brittannië. Toen bracht het gezin een bezoek aan koning Charles en koningin Camilla op Highgrove. Ook verbleven ze bij familie van prins Harry’s overleden moeder, prinses Diana, op het landgoed Althorp House.

Beveiliging nog niet duidelijk

Een belangrijk vraagstuk rond de terugkeer blijft de beveiliging van het gezin. Prins Harry verloor vorig jaar een rechtszaak over de bescherming waarop hij in het Verenigd Koninkrijk aanspraak kan maken sinds hij geen werkend lid van het koningshuis meer is. Vooralsnog is niet bekend welke beveiligingsmaatregelen er nu voor prins Harry, Meghan en hun kinderen worden getroffen en wie de kosten daarvan draagt. De hertog heeft eerder aangegeven dat zorgen over hun veiligheid een belangrijke reden waren om zijn gezin niet vaker mee naar Groot-Brittannië te nemen.