Tineke de Nooij stellig over Gordon en Patrick: ‘Ze zijn een stel’

Tekst: Redactie Weekend

Tineke de Nooij is duidelijk als het gaat om de bijzondere band tussen Gordon en Patrick. De twee zijn volgens haar veel meer dan zomaar goede vrienden, vertelt ze deze week in Weekend. Vooral de vertrouwdheid tussen hen valt haar op. “Ze zíjn een stel.”

Tineke de Nooij hoeft niet lang na te denken als haar wordt gevraagd of Gordon en Patrick uiteindelijk weer een stel worden. Voor haar is die band er eigenlijk al. “Ze zíjn een stel. Alleen, ze wonen niet altijd samen. Patrick woonde wel in dezelfde woning in Laren. Ze zijn elkaars eerste vriendje en dat is een saamhorigheid die altijd zal blijven.”

Liefde

Volgens Tineke is het lastig om precies een naam te geven aan wat er tussen Gordon en Patrick speelt. Voor haar staat vooral vast dat hun band heel diep gaat. “Tsja, wat is vriendschap en wat is liefde? Ik denk dat er oprechte liefde tussen beiden bestaat. Maar dat hoef je niet altijd seksueel te bevestigen. Ik ben ervan overtuigd dat ze allebei heel veel van elkaar houden.”

Thuisbasis

Patrick heeft volgens Tineke een bijzondere plek in Gordons leven. Ze is blij dat hij er voor haar bonuszoon is. “Vanwege hun saamhorigheid en vertrouwdheid tussen die twee. Daar valt niks tussen te krijgen. Patrick is er altijd voor Gordon en daar ben ik heel erg blij mee.” Voor Tineke is zo iemand onmisbaar: “Ieder mens heeft dat nodig: mensen die oprecht van je houden.”

Lees het hele interview met Tineke de Nooij in Weekend editie 35, vanaf 26 augustus in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.