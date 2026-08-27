Koning Willem-Alexander en koningin Máxima geraakt door ramp in Nepal: ‘We zijn gedachten bij hen’

Tekst: Ruth Smeets

Koning Willem-Alexander (59) en koningin Máxima (55) hebben via social media gereageerd op de zware overstromingen in Nepal. Het koningspaar laat weten mee te leven met de slachtoffers, hun families en iedereen die zich inzet voor de hulpverlening.

Door de overstroming zijn in Nepal inmiddels zeker 157 mensen om het leven gekomen. Ook worden nog honderden mensen vermist, onder wie veel toeristen.

Koningspaar leeft mee met getroffenen in Nepal

Willem-Alexander en Máxima staan in hun Instagram-bericht stil bij de grote impact van de ramp. ‘De verwoestende gevolgen van de overstroming in Nepal worden steeds scherper zichtbaar. Veel families zijn in rouw gedompeld of verkeren in angstige onzekerheid over het lot van hun dierbaren. Wij zijn in gedachten bij hen en bij allen die zich inzetten voor reddingswerkzaamheden en hulp aan getroffenen.’

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Veel mensen nog spoorloos

Naast het hoge dodental is het lot van honderden anderen nog onzeker. Onder de vermisten bevinden zich volgens de beschikbare informatie ook veel toeristen. Wat de overstromingen precies heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk. Er wordt daarnaast rekening mee gehouden dat ook een Nederlander wordt vermist. Daarover bestaat op dit moment nog geen bevestiging.