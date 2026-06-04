Ferry Doedens gaat in hoger beroep om onduidelijkheid over zijn rijbewijs

Tekst: Ruth Smeets

Ferry Doedens (35) gaat alsnog in hoger beroep tegen de boete van 800 euro die hij kreeg voor rijden onder invloed van harddrugs. Zijn advocaat Kerem Canatan wil eerst duidelijk krijgen wat de uitspraak precies betekent voor het rijbewijs van de acteur.

De rechtbank in Utrecht legde Ferry op 13 mei ook een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden op. Tijdens de zitting bleek echter dat niet helder was of zijn rijbewijs op dat moment nog wel geldig was.

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Onduidelijkheid tijdens de zitting

Ferry kreeg in februari vorig jaar al een werkstraf van zeventig uur gekregen voor twee keer rijden onder invloed. Door een nieuwe veroordeling binnen een bepaalde periode kan iemand automatisch zijn rijbewijs kwijtraken. De uitspraak van 13 mei zou daarom kunnen betekenen dat de acteur zijn rijbevoegdheid definitief verliest.

Mogelijk al eerder ingetrokken

Tijdens de zitting kwam naar voren dat Ferry zijn rijbewijs mogelijk al kwijt was door eerdere overtredingen, waaronder een incident uit 2020. In dat geval zou de laatste uitspraak praktisch gezien niets meer veranderen aan zijn rijbewijs. Ferry en zijn advocaat wisten dit niet. De acteur dacht dat de intrekking pas door de nieuwe veroordeling zou ingaan.

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Beroep om meer tijd te krijgen

Volgens de advocaat is het hoger beroep vooral bedoeld om uit te zoeken hoe de situatie precies zit. ‘We hebben dus voor de zekerheid beroep aangetekend, om de tijd te hebben om uit te laten zoeken hoe het zit met dat rijbewijs’, zegt Canatan. Daarna beslissen ze of ze het beroep ook echt doorzetten.

Meermaals aangehouden

Ferry werd in 2024 drie keer door de politie aangehouden. Volgens justitie reed hij onder invloed van middelen als GHB, speed en mogelijk crystal meth. Voor twee van die zaken kreeg hij eerder al een taakstraf, waarvan hij nog 25 uur moet uitvoeren.