Dít is de startdatum van Bureau Groningen

Tekst: Ruth Smeets

Na eerdere seizoenen in verschillende Nederlandse steden reist Ewout Genemans (41) voor zijn nieuwste Bureau-reeks af naar Groningen. Daar loopt hij een halfjaar mee met agenten en krijgt hij opnieuw van dichtbij te zien met welke situaties zij tijdens hun diensten te maken krijgen.

Bureau Groningen laat zowel spannende meldingen als persoonlijke momenten zien. Daarbij volgt de presentator zes politieduo’s tijdens hun dagelijkse werkzaamheden.

Bureau Groningen volgt zes politieduo’s

RTL licht in een persbericht alvast een tipje van de sluier op over Bureau Groningen. ‘Ewout sluit zich aan bij zes politieduo’s die dag en nacht klaarstaan om in te grijpen wanneer dat nodig is. Van heftige meldingen over vuurwapens tot het zoeken naar een vermiste hond en van een verwarde buurman met een mes tot een ingrijpende melding over een verdronken man: hij maakt van alles mee.’

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Ook aandacht voor de agenten zelf

De reeks draait niet alleen om de incidenten waarbij de politie moet ingrijpen. Ook de mensen achter het uniform krijgen nadrukkelijk een plek. ‘Ewout ziet hoe agenten onder grote druk moeten handelen, maar ook hoe ze oog houden voor de mensen achter de meldingen. Door dicht bij de agenten te zijn, krijgt hij een uniek kijkje in hun dagelijks werk en leert hij de mens achter het uniform kennen.’

Achtste stad voor het tv-programma

Bureau Groningen is het achtste seizoen van het reportageprogramma. De eerste reeks verscheen in 2019 en speelde zich af rond bureau Burgwallen in Amsterdam. Daarna liep Ewout mee met politiekorpsen in Eindhoven, Den Haag, Arnhem, Rotterdam, Maastricht en Utrecht.

Meer programma’s met Ewout Genemans

Bureau Groningen is vanaf donderdag 15 oktober te zien op RTL 4 en vooruit te kijken via Videoland. Voor Ewout wordt het sowieso een druk televisieseizoen, want vanaf woensdag 2 september is hij ook te zien met een nieuwe reeks van het programma Ewout. Daarvoor bezoekt hij onder meer het Forensisch Psychiatrisch Centrum Mesdag in Groningen en reist hij naar Bangkok, Hollywood en een bordeel in Nevada.