Wist je dat koningin Camilla en prinses Anne een gedeelde ex-partner hebben?

Tekst: Lisa Manche

Koningin Camilla en prinses Anne zijn niet alleen schoonzussen, maar hebben ook een gedeelde ex-partner. Anne had namelijk een kortstondige relatie met de voormalige echtgenoot van Camilla.

Andrew Parker Bowles

Hoewel toenmalig prins Charles en Camilla elkaar al wel kenden, kwam het niet direct tot een relatie. Camilla ontmoette Andrew Parker Bowles, een officier in het Britse leger. Ze werden verliefd, maar dachten nog niet aan trouwen. Toch gaven ze elkaar onder druk van hun ouders in 1973 het jawoord in de Guards’ Chapel bij Wellington Barracks in Londen.

Andrew en prinses Anne

Toen Charles en Camilla elkaar leerden kennen en Andrew Parker Bowles nog niet in beeld was bij de huidige koningin, had prinses Anne een korte romance met de officier. Ze noemde hem zelfs ‘verrukkelijk’, al was het voor haar geen geschikte echtgenoot. Hun geloven botsten namelijk. Andrew was katholiek en dat zou binnen het Britse koningshuis niet samengaan. Nadat de romantiek voorbij was ontmoetten Andrew en Camilla elkaar.

Goede vriendschap

Gelukkig konden Anne en Andrew het nog steeds goed met elkaar vinden. De prinses was zelfs een van de gasten op het huwelijk van Andrew en Camilla. En ook daarna verloren ze elkaar niet uit het oog. Andrew is zelfs de peetvader van Zara Tindall, de dochter van prinses Anne en Mark Phillips.