Prinses Amalia bij de Koninklijke Marine - Ministerie van Defensie

© Ministerie van Defensie

Prinses Amalia begonnen als werkstudent bij Koninklijke Marine

Tekst: Lisa Manche

11/09/2026

Prinses Amalia (22) is donderdag begonnen aan haar periode als werkstudent bij de Koninklijke Marine als onderdeel van het Defensity College-programma waar zij aan deelneemt. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten met nieuwe foto’s.

Naast haar start als werkstudent bij de Marine, heeft Amalia in augustus al een verdiepende Algemene Militaire Opleiding in het veld afgerond. 

Amalia bij Defensie

Prinses Amalia combineert haar studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam met het Defensity College-programma. Dit programma is opgebouwd uit verschillende werkplekken, activiteiten, evenementen en opleidingen. De prinses heeft al een periode bij de Luchtmacht afgerond, waarbij ze deel uitmaakte van de Groep Luchtmacht Reservisten. Ze werkte onder andere aan het bepalen van de benodigde capaciteit per locatie en aan de planning en verdeling van reservisten over de verschillende functies.

Speciale Medewerker Prinses Amalia
Lees ook Zien: Nieuwe stap voor prinses Amalia binnen Defensie

Defensity College-programma

Amalia werkte eerder ook al bij de Bestuursstaf van Defensie en rondde ze de Algemene Militaire Opleiding (AMO) af. Het Defensity College is bedoeld om studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden en de zichtbaarheid en verbinding tussen krijgsmacht en samenleving te vergroten.

Prinses Van Oranje Start Bij Koninklijke Marine 3
Prinses Van Oranje Start Bij Koninklijke Marine 3
Prinses Van Oranje Start Bij Koninklijke Marine 1
Prinses Van Oranje Start Bij Koninklijke Marine 1
Prinses Van Oranje Start Bij Koninklijke Marine 2
Prinses Van Oranje Start Bij Koninklijke Marine 2

Eerder deze week was prinses Amalia samen met haar ouders en grootmoeder Beatrix aanwezig bij de uitvaart van koning Harald. Voorafgaand aan de receptie was de prinses een zichtbare steun voor haar leeftijdsgenoot prinses Ingrid Alexandra.

Uit andere media

Vriendin timothy b&b vol liefde

Nieuwe tv-kansen voor Timothy uit B&B Vol Liefde
Weekend Olcay Gulsen ANP

Olcay Gulsen reageert op gelekte beelden uit ‘Buzz’: Schadelijk voor mijn aanstaande man’
Sante slapen op matras

Zo vaak zou je je matras eigenlijk moeten draaien
Party Ronald Koeman en Bartina in 2022 Getty

Ronald Koeman opnieuw opa na geboorte eerste kindje van zoon
Meer van Lisa