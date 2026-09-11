Prinses Amalia begonnen als werkstudent bij Koninklijke Marine

Tekst: Lisa Manche

Prinses Amalia (22) is donderdag begonnen aan haar periode als werkstudent bij de Koninklijke Marine als onderdeel van het Defensity College-programma waar zij aan deelneemt. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten met nieuwe foto’s.

Naast haar start als werkstudent bij de Marine, heeft Amalia in augustus al een verdiepende Algemene Militaire Opleiding in het veld afgerond.

Amalia bij Defensie

Prinses Amalia combineert haar studie rechten aan de Universiteit van Amsterdam met het Defensity College-programma. Dit programma is opgebouwd uit verschillende werkplekken, activiteiten, evenementen en opleidingen. De prinses heeft al een periode bij de Luchtmacht afgerond, waarbij ze deel uitmaakte van de Groep Luchtmacht Reservisten. Ze werkte onder andere aan het bepalen van de benodigde capaciteit per locatie en aan de planning en verdeling van reservisten over de verschillende functies.

Defensity College-programma

Amalia werkte eerder ook al bij de Bestuursstaf van Defensie en rondde ze de Algemene Militaire Opleiding (AMO) af. Het Defensity College is bedoeld om studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden en de zichtbaarheid en verbinding tussen krijgsmacht en samenleving te vergroten.

Prinses Van Oranje Start Bij Koninklijke Marine 3

Prinses Van Oranje Start Bij Koninklijke Marine 1

Prinses Van Oranje Start Bij Koninklijke Marine 2

Eerder deze week was prinses Amalia samen met haar ouders en grootmoeder Beatrix aanwezig bij de uitvaart van koning Harald. Voorafgaand aan de receptie was de prinses een zichtbare steun voor haar leeftijdsgenoot prinses Ingrid Alexandra.