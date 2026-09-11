Koningspaar leeft mee met slachtoffers en nabestaanden busongeluk Zwitserland

Tekst: Lisa Manche

Na het heftige busongeluk in Zwitserland waarbij donderdag vijf Nederlanders zijn omgekomen en meerdere mensen gewond zijn geraakt, hebben de koning en koningin verslagen gereageerd.

‘Voelen ons met u verbonden’

In een statement op sociale media schrijven koning Willem-Alexander en koningin Máxima dat ze in gedachten zijn bij de getroffenen van het busongeluk en hun families. ‘Ons hart gaat uit naar de nabestaanden, naar iedereen die nu in angst verkeert om het lot van dierbaren en naar de gewonden. Wij voelen ons met u verbonden bij deze grote tragedie.’

Busongeluk

Het busongeluk vond plaats in het Zwitserse Susch. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. Zij maakten een groepsreis door Oostenrijk en waren voor een dagtrip in Zwitserland.

Uitwijken voor een rotsblok

Het ongeluk vond plaats rond 17.00 uur op een eenrichtingsweg waar op dat moment werkzaamheden waren. De chauffeur zou mogelijk moeten hebben uitgeweken voor een rotsblok, waarna de bus op zijn kant kwam en een stuk naar beneden gleed.

Vijf mensen zijn hierbij om het leven gekomen. Veertig mensen zijn gewond geraakt, van wie drie zwaargewond en zeven ‘middelzwaar gewond’. Dat meldt de Zwitserse politie.