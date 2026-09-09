Peter Gillis wil veiling vakantieparken tegenhouden en stapt naar rechter

Tekst: Lisa Manche

Peter Gillis (64) stapt naar de rechter om de veiling van drie van zijn voormalige vakantieparken tegen te houden.

De rechtbank in Den Bosch bevestigt tegenover RTL Boulevard dat er op dinsdag 15 september om 15:00 uur een spoedzitting plaatsvindt over het executiebevel.

Drie vakantieparken gesloten

Drie vakantieparken van de Oostappen Groep zijn door een schuldeiser van Peter in de verkoop gezet. De parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg zijn momenteel gesloten. Zakenman Marc van Rooi verstrekte via zijn bedrijf M2R Invest eerder een miljoenenlening aan Peter. Als zekerheid kreeg Van Rooi hypotheekrecht op de drie vakantieparken. Peter zou niet aan zijn betalingsverplichtingen hebben voldaan en van Rooi heeft parken daarom op vastgoedveiling.nl aangeboden.

Vertrouwen

Peter laat weten dat hij vertrouwen heeft in de zitting. ‘Ik heb overal goede hoop en positieve energie bij. Anders ga ik het ook niet inzetten. Er zijn allemaal vieze spelletjes gespeeld en daar moet tijdens de zitting naar voren komen.’