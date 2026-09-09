Rouwstoet koning Harald op weg naar Domkerk: Willem-Alexander, Máxima en Amalia lopen mee

Tekst: Lisa Manche

De rouwstoet van de Noorse koning Harald is onderweg naar de Domkerk in Oslo, waar de afscheidsdienst om 13:00 uur plaatsvindt. Koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia en vele andere royals lopen mee in de stoet.

Langs de route staan duizenden mensen om een glimp op te vangen van de rouwstoet.

Rouwstoet door Oslo

De kist wordt achter een auto door de straten van Oslo gereden. Daarachter lopen koning Haakon, kroonprinses Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus en prinses Märtha Louise. Koninginnen Mette-Marit en Sonja volgen in een auto. Normaal gesproken zou Mette-Marit achter de kist aanlopen, maar door haar longtransplantatie van afgelopen juni is besloten dat zij niet te voet gaat.

Buitenlandse royals

Verschillende buitenlandse royals en staatshoofden lopen mee in de stoet. Onder meer koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia zijn te zien. Prinses Beatrix is er niet bij: zij zal direct naar de Domkerk gaan.

Afscheidsdienst

Na de dienst in de Domkerk gaat de rouwstoet in een kleinere vorm verder naar fort Akershus. Daar vindt nog een kleine besloten ceremonie plaats. Hier bevindt zich ook de koninklijke crypte waar Harald wordt bijgezet.