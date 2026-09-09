Nieuwe fase voor Ilse Warringa en haar man: ‘Dat wordt een heel andere dynamiek’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Ilse Warringa en haar echtgenoot zijn al sinds hun zestiende samen. Nu hun kinderen het ouderlijk huis verlaten, vertelt de actrice en tv-maker in ‘Beau Monde’ hoe hun relatie opnieuw verandert.

De oudste van hun twee kinderen is inmiddels 21 jaar en woont niet meer thuis, terwijl de jongste mogelijk binnenkort op kamers gaat. Daardoor krijgen Ilse Warringa en haar man na jaren als gezin weer meer tijd samen. Tegen Beau Monde vertelt ze hoe zij die nieuwe levensfase ervaart.

Ilse Warringa krijgt spontaniteit terug

‘De oudste is 21 en het huis uit, de jongste is 19 en gaat misschien binnenkort ook op kamers wonen met een vriendin’, vertelt Ilse. Het vooruitzicht dat zij en haar echtgenoot straks weer samen thuis zijn, voelt nog onwennig. ‘Ik vind het ook gek dat mijn man en ik straks overblijven met z’n tweeën. Dat wordt een heel andere dynamiek’, zegt ze. ‘We gaan terug naar de tijd voordat we kinderen kregen.’ Tegelijkertijd brengt die verandering meer vrijheid met zich mee. ‘We hoeven niet meer thuis te zijn om te helpen met huiswerk of te koken voor de kinderen’, legt Ilse uit. ‘De spontaniteit die we nu terugkrijgen, is fijn.’ Volgens haar heeft dat ook invloed op hun samenzijn: ‘We vinden elkaar op sommige vlakken weer opnieuw uit.’

Al sinds hun zestiende samen

Ilse en haar man kennen elkaar al vanaf hun zestiende. ‘Hij kent me van haver tot gort. Misschien wel beter dan ik mezelf ken’, vertelt ze. Door de jaren heen maakten ze samen ingrijpende gebeurtenissen mee. ‘Als je elkaar zo goed kent, weet je wat je aan elkaar hebt’, legt Ilse uit. ‘We kennen elkaars familie, ik heb zijn opa gekend, hij heeft al mijn opa’s en oma’s meegemaakt. Hij weet precies waar ik vandaan kom en we hebben moeilijke momenten, zoals dood en verlies, samen meegemaakt. Dan ga je niet meer zo snel uit elkaar, hoor.’

Humor speelt een belangrijke rol

Hoewel Ilse en haar echtgenoot volgens haar verschillende karakters hebben, hebben ze nooit geprobeerd elkaar te veranderen. ‘We zijn heel uiteenlopende types’, vertelt ze. ‘Ik ben extraverter en fladderiger, veel inconsistenter.’ Haar man omschrijft ze als ‘gereserveerder en evenwichtiger’. Humor is volgens Ilse een belangrijk onderdeel van hun relatie én van de opvoeding van hun kinderen. ‘Dat is het allerbelangrijkste. Ook in de opvoeding. Ik heb veel conflicten met de kinderen met humor op weten te lossen. Daardoor zijn zij ook gezegend met een goed gevoel voor humor. Ik zeg hen altijd: “Mocht je een relatie willen: zoek iemand met wie je kunt lachen.”’