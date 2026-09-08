Katja Schuurman komt tot verrassend inzicht over de liefde: ‘Ik voel me nu beter dan mét een man’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Katja Schuurman (51) kijkt anders naar haar leven sinds ze de vijftig is gepasseerd. Waar de actrice en presentatrice zich jarenlang prettig voelde binnen een relatie, ontdekt ze nu hoeveel voldoening ze uit haar zelfstandigheid haalt.

Die nieuwe fase zorgt ervoor dat Katja Schuurman bewuster stilstaat bij wat haar gelukkig maakt. In gesprek met Nouveau vertelt ze dat ook rust een steeds belangrijkere plek in haar leven krijgt.

Katja ziet het leven zonder partner anders

Lange tijd dacht Katja dat ze het beste tot haar recht kwam wanneer ze samen was met een partner. Inmiddels is dat beeld flink veranderd. ‘Het voelt bijzonder om te beseffen: ik voel me nu beter dan mét een man,’ vertelt ze openhartig in een dubbelinterview met Nouveau. Het verschil met vroeger is groot: destijds kwam ze naar eigen zeggen ‘vers uit Bunnik’ en stortte ze zich vol overgave in alles wat op haar pad kwam.

Verlangen naar minder hectiek

Naast haar veranderde kijk op relaties merkt Katja dat ze steeds meer behoefte heeft aan momenten waarop er even niets hoeft. Na jarenlang in een hoog tempo te hebben geleefd, verlangt ze vaker naar vertraging. ‘Ik zou veel minder in de hysterie moeten en veel meer de tijd moeten nemen om op een bankje te luisteren naar de vogels.’ Daarmee geeft ze aan dat kleine, rustige momenten tegenwoordig meer waarde voor haar hebben.

Ellen ten Damme ziet haar energie van dichtbij

Helemaal afscheid nemen van haar actieve bestaan lijkt Katja echter allerminst van plan. Ellen ten Damme (58), met wie ze het dubbelinterview geeft, omschrijft haar als een ‘rasartiest’. Volgens Ellen gaat Katja nog altijd met enorme vaart door het leven: ‘Ze doet in sneltreinvaart waar anderen jaren over doen.’

Katja heeft op haar beurt veel waardering voor het talent van Ellen. ‘Als ik zou mogen kiezen, had ik net zo mooi willen kunnen zingen als zij.’ Hoewel Katja tegenwoordig meer ruimte zoekt voor rust en minder behoefte lijkt te hebben aan de hectiek van vroeger, blijft haar enthousiasme voor werk en nieuwe bezigheden volop aanwezig.