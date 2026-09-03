‘Pauw & De Wit’ lanceert misdaadpodcast met Saskia Belleman en Jules van Dop

Tekst: Evelien Berkemeijer

‘Pauw & De Wit’ breidt uit met de nieuwe misdaadpodcast ‘Belleman & Van Dop’. Saskia Belleman en Jules van Dop bespreken daarin wekelijks actuele strafzaken en ontwikkelingen uit de misdaadwereld.

In Belleman & Van Dop staat iedere week een zaak centraal die op dat moment speelt. Belleman en Van Dop spreken daarbij onder anderen met advocaten, slachtoffers en nabestaanden. In de eerste aflevering schuift advocaat Gerald Roethof aan.

Gerald Roethof kondigt artikel 12-procedure aan

Roethof vertelt dat hij namens de biologische moeder van de vijftienjarige Jerryson een artikel 12-procedure begint. Jerryson werd vorig jaar door een politieagent doodgeschoten en met de procedure wil Roethof alsnog vervolging van de agent afdwingen. Ook vertelt de advocaat dat het Openbaar Ministerie een klacht tegen hem heeft ingediend bij de deken van de Orde van Advocaten, naar aanleiding van zijn eerdere uitspraak bij Pauw & De Wit dat Jerryson in de rug zou zijn geschoten.

‘Langer stilstaan bij wat er in de rechtbank gebeurt’

Belleman volgt al tientallen jaren strafzaken in Nederlandse rechtbanken. Over de nieuwe podcast zegt ze: ‘In mijn werk zie ik hoeveel er achter een strafzaak schuilgaat dat niet altijd in een nieuwsbericht past. In deze podcast kunnen Jules en ik langer stilstaan bij wat er in de rechtbank gebeurt en doorpraten met de mensen die een zaak van dichtbij meemaken. Wat gebeurt er achter de deuren van de rechtszaal? Welke afwegingen worden daar gemaakt? En wat betekent een zaak voor de mensen om wie het gaat?’

Van Dop voegt daaraan toe: ‘Saskia volgt de Nederlandse misdaad en strafrechtspraak al tientallen jaren en kent de rechtszaal als weinig anderen. Ze weet welke vragen ze moet stellen, maar vooral ook wanneer ze moet luisteren. Ik kijk ernaar uit om samen met haar iedere week verder te graven in de zaken die het nieuws bepalen en verhalen te vertellen waarvoor in de dagelijkse nieuwsstroom niet altijd genoeg ruimte is.’ Een nieuwe aflevering van podcast Belleman & Van Dop verschijnt iedere zaterdag bij BNNVARA op NPO Luister en andere podcastapps.