Dochter Minou vertrouwt teken van leven Emile Ratelband niet: ‘Er klopt helemaal niets van’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Na maanden van onzekerheid is er een teken van leven van Emile Ratelband (77), maar zijn dochter Minou is allerminst gerustgesteld. In ‘Shownieuws’ zet ze grote vraagtekens bij het bericht dat het goed met haar vader zou gaan.

De kinderen van Emile Ratelband maken zich al langere tijd zorgen omdat ze nauwelijks contact met hem krijgen. Minou loofde zelfs een beloning van 2.500 euro uit voor informatie over zijn verblijfplaats. Woensdag meldde advocaat Carlo Liefting, die Emile eerder juridisch bijstond, dat hij contact met hem had gehad en dat de ondernemer met rust wil worden gelaten.

‘Voor degenen die het interesseert, deel ik mee dat het prima gaat met Emile Ratelband’, verklaarde Carlo. Volgens hem hadden de twee die dag op vertrouwde wijze contact gehad naar aanleiding van de berichtgeving. Ook bracht hij namens Emile de boodschap over: ‘Hopelijk wordt zijn verzoek gerespecteerd, door iedereen.’ Minou reageert daar in Shownieuws sceptisch op. ‘Carlo Liefting is niet gebeld door mijn vader. Mijn broer en ik krijgen geen screenshot te zien. Hij zegt dus dat hij een spraakberichtje heeft ontvangen, dat geloof ik nog wel, maar hier gaat het dus telkens om. Het is gewoon heel jammer dat er weer niemand is gebeld.’

Volgens haar past de situatie niet bij de vader die zij kent. ‘Ik weet één ding wel: ik ken mijn vader al bijna vijftig jaar en die andere kinderen ook en het klopt niet. Mijn vader zou dit allemaal nooit doen. Het is heel raar.’ Ook begrijpt ze niet waarom hij geen telefonisch contact zoekt: ‘Het is gewoon belachelijk, joh. Na al die commotie, na anderhalf jaar kan je zelfs niet even bellen naar één van je kinderen? Naar je boekhouder niet, naar je vrienden niet, je familie niet, je kennissen niet, er klopt helemaal niets van.’

Tekst gaat verder onder video in ‘Shownieuws’.

Zorgen om Natalia en twijfel over spraakmemo

Minou noemt ook Natalia da Silva, bij wie Emile volgens de aangeleverde informatie zou zijn. ‘Als zoveel mensen ongerust zijn, volstaat één telefoontje. Is het zoveel gevraagd?’ Daarnaast vertelt Minou dat Carlo haar anderhalf jaar eerder zou hebben gebeld omdat hij zelf ongerust was over Emile, hem niet kon bereiken en zijn factuur niet meer werd betaald. Over Natalia speculeert ze: ‘Door Natalia, de vriendin van mijn vader… weet jij veel wat er gebeurt. Voor hetzelfde geld is mijn vader doodziek en wordt er misbruik van hem gemaakt of wordt hij bedwelmd. Mijn vader zou nooit geld vragen en niet teruggeven.’ Ook een andere spraakmemo, die volgens Minou bij een goede vriend van haar vader terechtkwam, vertrouwt ze niet. ‘Het is gewoon AI, dat is niet mijn vader’, zegt ze. De betreffende memo wordt vervolgens in Shownieuws afgespeeld.