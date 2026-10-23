Prins William maakt talkshowdebuut bij Graham Norton: ‘Te gast op de iconische rode bank’

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins William schuift vrijdagavond aan bij Graham Norton voor een bijzondere uitzending van de talkshow. Daarmee schrijft de Britse troonopvolger geschiedenis binnen de populaire Britse televisie.

De aflevering staat in het teken van de Earthshot Prize, het initiatief dat William in 2020 oprichtte om organisaties te steunen die zich inzetten voor het klimaat. Op Instagram laat hij alvast zien welke gasten hem vergezellen op de beroemde rode bank. Naast de prins zijn onder anderen Cate Blanchett, Robert Irwin en Hannah Waddingham van de partij.

Bijzondere avond voor prins William

Voor de Britse koninklijke familie is het een primeur: niet eerder was een royal te gast in The Graham Norton Show. William deelt op Instagram een foto van de opnames, waarop hij naast de andere gasten op de rode bank zit. Bij het beeld schrijft hij dat het om een speciale aflevering rond de Earthshot Prize gaat. De uitzending is vrijdagavond om 22.40 uur te zien op BBC One.

Van klimaat tot voetbal

Hoewel het klimaatinitiatief centraal staat, komen tijdens het gesprek ook andere onderwerpen voorbij. Zo wordt gesproken over Williams langdurige steun aan voetbalclub Aston Villa en zijn belangstelling voor de films van regisseur Christopher Nolan. De combinatie van de Earthshot Prize en de persoonlijke interesses van de prins vormt daarmee de basis voor de uitzending.

Earthshot Prize keert terug in India

De Earthshot Prize werd in 2020 door William opgericht en richt zich op organisaties die oplossingen ontwikkelen voor klimaatproblemen. Volgende maand vindt de zesde editie plaats in Mumbai, India. De prins zal daar, net als bij eerdere edities, aanwezig zijn bij de uitreiking.