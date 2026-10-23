Vriendin Cody Gakpo deelt emotioneel bericht over overleden zoontje: ‘Je had in onze armen moeten liggen’

Tekst: Sabine van der Spoel

Noa van der Bij, de vriendin van voetballer Cody Gakpo, staat op Instagram stil bij het verlies van hun zoontje Elijah Raphael. Het jongetje overleed tijdens de zwangerschap.

Eind juni maakten Cody Gakpo en Noa van der Bij bekend dat zij hun ongeboren kindje hadden verloren. Nu deelt Noa opnieuw een aangrijpend bericht over haar zoontje. Daarin staat ze stil bij het moment waarop Elijah eigenlijk geboren had moeten worden.

Plekje in het gezin

Bij een bericht op Instagram schrijft Noa: ‘Rond deze tijd had je in onze armen moeten liggen. Je tijd bij ons was veel te kort, maar je plek in ons gezin is voor altijd. Blijf stralen, onze helderste ster.’

Bijzonder moment na verlies

Na het overlijden van Elijah Raphael vertelden Cody en Noa eerder over een bijzonder moment dat zij meemaakten. Het stel ging naar de kerk om een kaarsje te branden en bezocht daarna met hun zoon Samuel de speeltuin bij de kerk. Daar kwamen ze een ander jongetje tegen, dat eveneens Elijah heette. ‘Er had geen mooier teken kunnen komen van God. Hij herinnerde ons eraan dat onze kleine jongen nooit ver weg is’, vertelde Noa destijds.

Steun vanuit Oranje

Toen het verdrietige nieuws eind juni bekend werd was het WK in volle gang. Cody kreeg steun van zijn ploeggenoten bij het Nederlands elftal. De voetballer besloot in overleg met Noa bij de selectie te blijven tijdens het WK. Teamgenoot Brian Brobbey liet destijds weten dat iedereen voor hem klaarstond. ‘Als hij ons nodig heeft, zijn we er. Als hij ruimte nodig heeft, is die er ook. De spelers, de trainers, iedereen probeert er voor hem te zijn.’