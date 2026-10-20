Schokkend nieuws voor Christina Applegate: MS-diagnose blijkt onjuist

Tekst: Sabine van der Spoel

Christina Applegate heeft te horen gekregen dat ze helemaal geen multiple sclerose (MS) heeft, ondanks de diagnose die ze ruim vijf jaar geleden kreeg. De actrice heeft nog altijd ernstige gezondheidsproblemen en moet opnieuw op zoek naar een verklaring voor haar klachten.

In een dubbele aflevering van haar podcast MeSsy vertelde Christina Applegate dat haar artsen haar oorspronkelijke diagnose opnieuw hebben onderzocht. Aanleiding daarvoor was een verandering in haar behandeling en de reactie van haar lichaam daarop. De afgelopen weken nam ze afstand van haar podcast om het nieuws te verwerken.

Artsen komen terug op eerdere diagnose

Enkele jaren geleden stelde de arts van de 54-jarige actrice voor om te stoppen met een infuusbehandeling en vervolgens te bekijken hoe haar B-cellen daarop zouden reageren. Omdat het aantal B-cellen na het beëindigen van de behandeling gelijk bleef, besloten haar artsen de diagnose opnieuw te beoordelen. De uitkomst daarvan was dat de actrice geen MS blijkt te hebben. ‘Ze kwam mijn kamer binnen en zei: “Gefeliciteerd, je hebt geen MS”’, vertelde Christina over het moment waarop ze het nieuws kreeg. De reactie van haar omgeving was anders dan die van haarzelf: ‘Ik was helemaal niet blij. Iedereen om me heen was juist heel blij.’

Christina Applegate weet nog altijd niet wat haar mankeert

De nieuwe beoordeling heeft geen einde gemaakt aan de lichamelijke problemen waarmee Christina kampt. Volgens de actrice is haar gezondheid verder achteruitgegaan en ondervindt ze nog steeds beperkingen bij dagelijkse bezigheden en het bewegen. ‘Je krijgt niet een verkeerde diagnose en bent dan ineens beter’, legde ze uit. ‘Als er iets veranderd is, is het dat ik achteruit ben gegaan. Dus ik ben weer terug bij af en weet niet wat er met me aan de hand is.’ Haar artsen willen daarom opnieuw onderzoeken wat er sinds 2021 met haar lichaam gebeurt. Volgens Christina begint dat onderzoek volgende week.

Gezondheidsproblemen hadden grote invloed op haar werk

Christina sprak eerder al over verschillende lichamelijke klachten, waaronder gevoelloosheid, tintelingen in haar armen en benen en problemen met haar evenwicht. In 2022 vertelde ze in een interview met The New York Times dat ze niet meer zonder wandelstok kon lopen. Tijdens de opnames van de Netflix-serie Dead to Me gebruikte ze een rolstoel. De makers pasten het verhaal van de serie aan om rekening te houden met haar beperkingen. In 2023 liet de actrice bovendien weten dat haar gezondheidsproblemen mogelijk gevolgen zouden hebben voor haar toekomst als actrice voor de camera.