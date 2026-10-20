Gerard Joling stopt na ruim 21 jaar met De Toppers

Tekst: Sabine van der Spoel

Gerard Joling neemt na ruim 21 jaar afscheid van De Toppers. De zanger heeft bekendgemaakt wanneer hij voor het laatst met de groep op het podium staat.



Via Instagram heeft Gerard Joling zijn vertrek aangekondigd. De beslissing kwam er na maanden van overwegen. In een video legt hij uit waarom hij stopt en blikt hij terug op de jaren waarin hij met De Toppers voor grote publieksgroepen optrad.

Maanden twijfelen

Voor Gerard is het hoofdstuk bij De Toppers nog niet helemaal afgesloten. In februari 2027 staan zijn laatste optredens met de groep gepland. De zanger vertelt in zijn afscheidsvideo dat hij lang heeft nagedacht voordat hij de knoop doorhakte. ‘Het is geen makkelijke beslissing geweest, er zijn maanden overheen gegaan’, zegt hij. Toch voelt stoppen voor hem op dit moment als de beste keuze.

Dankbaar

De zanger kijkt met trots terug op de afgelopen 21 jaar. Vooral de grote concertzalen en de vele mensen voor wie hij heeft mogen optreden, blijven hem bij. Hoewel hij beseft dat hij in de toekomst mogelijk niet meer voor zulke grote publieksgroepen zal staan, overheerst de dankbaarheid voor alles wat hij met de groep heeft meegemaakt.

Plannen na vertrek

Van een afscheid van het podium is geen sprake. Gerard wil zich na zijn vertrek meer toeleggen op zijn televisieprojecten en zijn eigen concerten. De laatste shows met De Toppers moeten in februari 2027 plaatsvinden en worden volgens de zanger een groot feest. Ondertussen is nog onduidelijk of de groep een vervanger voor hem gaat zoeken. Ook over de toekomst van Toppers in Concert bestaan vragen.