Prins Harry en Meghan tonen opvallende lichaamstaal: ‘Spanning en voorzichtigheid’

Tekst: Sabine van der Spoel

Prins Harry en Meghan Markle zijn vorige week voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk in het openbaar verschenen. Hoewel het stel leek te genieten van de enthousiaste ontvangst, merkte een lichaamstaalexpert tekenen van spanning op.

Prins Harry en Meghan Markle bezochten dinsdag verschillende organisaties in Nottingham, de stad waar ze in 2017 hun eerste gezamenlijke publieke optreden na hun verloving hadden. Het echtpaar werd begroet door zo’n honderd belangstellenden, die bloemen overhandigden en foto’s met hen maakten. Volgens lichaamstaalexpert Judi James vertelde vooral de manier waarop Harry zijn vrouw vasthield een interessant verhaal.

Beschermend gebaar

Tijdens het bezoek sloeg Harry regelmatig een arm om Meghan heen. Volgens Judi leek hij daarmee zijn vrouw te willen beschermen, maar verried zijn hand mogelijk ook iets anders. ‘Het non-verbale teken van innerlijke spanning en voorzichtigheid zat in zijn vingers, die hij stevig in Meghans schouder drukte, ter hoogte van haar nek’, vertelt ze aan de Daily Mail. Toen Meghan vervolgens haar arm om Harry’s middel legde, deed hun houding de deskundige denken aan twee overlevenden die zich aan elkaar vastklampen.

Onzekerheid

De lichaamstaalexpert zag eveneens aanwijzingen dat Meghan zich mogelijk minder zelfverzekerd voelde dan haar glimlach deed vermoeden. Tijdens een acteerworkshop hield de hertogin volgens Judi een arm om haar eigen lichaam geslagen, terwijl ze met haar andere hand haar keel aanraakte. Die houding kan volgens haar wijzen op kwetsbaarheid. Ook meende ze een korte uitdrukking van angst of bezorgdheid op Meghans gezicht te herkennen toen ze naar haar echtgenoot keek. Judi benadrukt dat het stel tegelijkertijd veel blijdschap uitstraalde en regelmatig brede glimlachen liet zien.

Weinig publieke optredens

Hoewel Harry en Meghan tijdens hun bezoek verschillende goede doelen ondersteunen, zullen gezamenlijke publieke optredens zoals deze waarschijnlijk uitzonderlijk blijven. Een bekende van het stel vertelt dat Meghan zich tegenwoordig vooral richt op haar gezin, haar lifestylemerk As Ever en een mogelijke terugkeer als actrice. Harry concentreert zich ondertussen op zijn liefdadigheidswerk, waaronder de Invictus Games. Volgens de bron hebben de twee inmiddels verschillende professionele prioriteiten.

Bron: Daily Mail