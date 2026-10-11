Prins Harry en Meghan Markle weigeren excuses aan prins William en prinses Catherine

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle zijn niet van plan om hun excuses aan te bieden aan prins William en prinses Catherine. Een bron rond de hertog en hertogin van Sussex ontkent tegenover People dat er plannen zijn voor zo’n verzoeningsgebaar.

Eerder meldde Express dat prins Harry en Meghan Markle spijt zouden willen betuigen over uitspraken die zij deden in hun interview met Oprah Winfrey in 2021. Volgens de bron klopt daar niets van: ‘nonsense’.

Gerucht over verontschuldiging ontkend

Volgens Express zouden prins Harry en Meghan Markle bereid zijn om prins William en prinses Catherine tegemoet te komen als onderdeel van een poging om de familiebanden te herstellen. Daarbij zou het vooral gaan om Meghans uitspraak dat er binnen de koninklijke familie ‘zorgen en gesprekken’ waren geweest over de mogelijke huidskleur van prins Archie voor zijn geboorte.

Een bron dicht bij het Sussex-paar spreekt dat verhaal tegen. Ook royaltyjournalist Tom Sykes noemt de geruchten tegenover Page Six onzin. ‘Het is totale onzin’, zegt hij. Volgens de journalist heeft prins Harry altijd volgehouden dat hij nergens spijt van heeft waarvoor hij excuses zou moeten maken.

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Band met prins William nog altijd stroef

De ontkenning komt op een moment dat de onderlinge verhoudingen opnieuw veel aandacht krijgen. Prins Harry en Meghan zijn met hun kinderen, prins Archie en prinses Lilibet, terug in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel er volgens People voorzichtig contact is tussen prins Harry en koning Charles, geldt dat niet voor prins William. ‘Er zit geen beweging in, vooral niet van Williams kant’, zei een bron eerder tegen People. Ook rond prins William en prinses Catherine klinkt dat er geen behoefte is aan snelle publieke gebaren. Een insider sprak daarbij van ‘een diep gevoel van verraad’, waardoor eventuele toenadering waarschijnlijk niet snel zal gaan.

Prins Harry spreekt wel over verzoening

Prins Harry heeft eerder duidelijk gemaakt dat hij zijn familie graag weer dichterbij zou willen hebben. In een BBC-interview in mei 2025 zei hij dat hij ‘graag verzoening’ zou willen. Tegelijkertijd gaf hij toe dat de spanningen binnen de familie nog altijd groot zijn. Die spanningen lopen al jaren. Ze begonnen na het besluit van prins Harry en Meghan om in 2020 afstand te nemen van hun koninklijke taken. Daarna volgden het gesprek met Oprah Winfrey, hun Netflix-documentaireserie en Harry’s boek Spare. Sinds hun terugkeer naar Groot-Brittannië is de familieruzie volgens een paleisbron weer zichtbaarder geworden. ‘Het is uitvergroot’, zei die bron eerder.

Met koning Charles lijkt de situatie iets minder vast te zitten. De koning zag prins Harry, Meghan, Archie en Lilibet in juli op Highgrove. Ook zouden koning Charles en prins Harry sinds de terugkeer van het gezin naar het Verenigd Koninkrijk minstens één keer met elkaar hebben gesproken. Voor prins William ligt dat anders. De band tussen de broers is volgens de bronnen nog niet hersteld. Toch wordt een verzoening op langere termijn niet helemaal uitgesloten. ‘Op z’n tijd is er een kans dat het allemaal zal helen’, zei een bron eerder tegen People. Op korte termijn lijkt een excuus van prins Harry en Meghan aan prins William en prinses Catherine in elk geval niet aan de orde.