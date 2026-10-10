Charles Spencer haalt uit naar prinses Anne in boek over prinses Diana

Tekst: Ruth Smeets

Charles Spencer bespreekt in zijn nieuwe boek Swan Song: Diana my Sister uitvoerig verschillende leden van de Britse koninklijke familie. Naast koning Charles en prinses Diana komt ook prinses Anne uitgebreid aan bod.

De 62-jarige Charles Spencer neemt de lezer mee terug naar de periode vlak voor het huwelijk van Charles en Diana in 1981. Vooral een formeel diner op Buckingham Palace, waarbij hij naast prinses Anne werd geplaatst, is hem altijd bijgebleven.

Pijnlijk gesprek tijdens diner

Charles Spencer was op dat moment nog maar 17 jaar oud en schrijft dat hij zich behoorlijk ongemakkelijk voelde toen hij ontdekte dat hij naast de prinses zat. Om een gesprek te beginnen vroeg hij haar hoe de doop van haar dochter Zara Tindall was verlopen. Volgens hem reageerde prinses Anne echter allesbehalve hartelijk. ‘Ik verwachtte dat ze enthousiast zou vertellen over het vrolijke onderwerp van de doop van haar baby Zara.’

In plaats daarvan zou prinses Anne hem strak hebben aangekeken en hebben gereageerd met: ‘Zeg eens, hoe hoort een doop eigenlijk te verlopen?’ De jonge Charles Spencer wist naar eigen zeggen niets terug te zeggen. Hij werd rood, keek naar zijn bord en keek ondertussen met jaloezie naar zijn zwager Neil, die aan de andere kant van de zaal in gesprek was met de kroonprinses van Japan.

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Verschil tussen royals

De herinnering zette Charles Spencer later aan het denken over de manier waarop sommige royals met anderen omgaan. ‘Het was die avond een kwestie van geluk of je naast een royal werd geplaatst die je graag klein liet voelen, of naast iemand die de hoffelijkheid en manieren had om naar raakvlakken te zoeken, waar die ook te vinden waren.’

Toch wordt prinses Anne, de jongere zus van de huidige koning Charles, vaak juist omschreven als een nuchtere en hardwerkende royal. Ze zou zelden veel media-aandacht om zich heen dulden, een hekel hebben aan ophef om haar heen en haar werk het liefst doen zonder journalisten om zich heen.

Memoires zorgen voor ophef

Het boek Swan Song: Diana my Sister heeft sinds de release flink wat losgemaakt. Charles Spencer schrijft daarin over zijn hechte band met zijn zus Diana, maar ook over de periode na haar overlijden en de impact daarvan op hem en de familie. Ook zijn bekende toespraak tijdens Diana’s uitvaart in 1997 komt aan bod. In een gesprek met Tina Brown vertelde Charles Spencer dat toenmalig koningin Elizabeth ondanks de scherpe inhoud van zijn woorden volgens hem ‘genadig’ reageerde. ‘Ze was zo hoffelijk om te zeggen dat het de uitvaart van zijn zus was, dat hij mocht zeggen wat hij wilde, en ik vond dat opmerkelijk goed van haar.’