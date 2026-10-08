Meghan Markle gespot tijdens diner met déze wereldberoemde persoon

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle is opgedoken tijdens een etentje in Londen, en haar gezelschap trekt flink de aandacht. De hertogin van Sussex zou namelijk hebben gedineerd met Nobelprijswinnares Malala Yousafzai.

De twee werden volgens een TikTok-gebruiker gezien in Claridge’s, het beroemde hotel in de Londense wijk Mayfair. Op de beelden is te zien hoe een groep vrienden proost met wijnglazen, terwijl Meghan Markle op de achtergrond in gesprek lijkt te zijn.

Opvallend gezelschap

Meghan Markle zat volgens de video in een hoekbank tegenover Malala Yousafzai. De TikTok-gebruiker zette bij de beelden: ‘POV: Claridge’s besloot Meghan Markle en Malala voor je neus te zetten.’ Voor het etentje koos Meghan voor een stijlvolle witte coltrui. Malala droeg een beige jas. De twee zouden verwikkeld zijn geweest in een serieus gesprek.

Belangrijk onderwerp

Meghan en Malala spraken in het verleden al eens over onderwijs voor meisjes. Dat onderwerp ligt beide vrouwen duidelijk na aan het hart. Meghan zei destijds: ‘Wanneer jonge meisjes toegang hebben tot onderwijs, wint iedereen en slaagt iedereen. Het opent gewoon de deur naar maatschappelijk succes op het hoogste niveau.’

Daarbij vertelde Meghan ook hoe belangrijk het is dat vrouwen invloed kunnen uitoefenen. ‘Wat ik al heel vroeg besefte, was dat wanneer vrouwen een plek aan tafel hebben, gesprekken over beleidsverandering, gesprekken over wetgeving en de dynamiek binnen de gemeenschap allemaal verschuiven.’

Ook prins Harry sprak zich uit

Prins Harry vertelde eerder dat hij zijn eigen onderwijs lange tijd als vanzelfsprekend zag. ‘We beschouwen het als vanzelfsprekend, en het is een privilege, maar ieder mens, ieder kind, iedere jongere heeft onderwijs nodig,’ zei Harry.

Hij maakte zich daarbij zorgen om meisjes die niet naar school kunnen. ‘We weten dat er op dit moment, vóór de pandemie, meer dan 130 miljoen meisjes geen onderwijs volgen, en dat die aantallen alleen maar zullen stijgen, baart me zorgen. En het baart ons waarschijnlijk allemaal zorgen welk effect dat zal hebben, niet alleen op het individu, maar ook op het gezin, de gemeenschap, het land en de wereld als geheel.’

Weer in het Verenigd Koninkrijk

Meghan en prins Harry zouden intussen weer hun draai vinden in het Verenigd Koninkrijk. Het stel verhuisde eind augustus terug met hun kinderen prins Archie en prinses Lilibet. Op 2 oktober werden prins Harry en Meghan nog gezien tijdens een gezellige pubdate in The Falkland Arms in de Cotswolds. Meghan sprak op 21 september ook af met Ellen DeGeneres en Portia de Rossi in The Three Horseshoes pub in Oxfordshire. Ondanks hun terugkeer blijven Meghan en Harry niet-werkende royals en wonen ze buiten Londen.