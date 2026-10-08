Chantal Janzen compleet overdonderd door Céline Dion: ‘Ik denk nog steeds dat het een hologram was’

Tekst: Ruth Smeets

Chantal Janzen kijkt nog altijd vol ongeloof terug op haar deelname aan Paris Fashion Week. De presentatrice liep vorige week mee in een show van L’Oréal Paris en stond daar ineens op hetzelfde podium als Céline Dion.

Dat had Chantal Janzen totaal niet zien aankomen. In de podcast Chantal & Tina vertelt ze dat het optreden van de wereldster voor haar bijna niet echt voelde. ‘Het was als een fata morgana.’

Onverwachte afsluiter

Tijdens de repetities was nog niet duidelijk wie de show uiteindelijk zou afsluiten. Chantal zag ’s middags een onbekende zangeres repeteren en kreeg daar eerlijk gezegd wat twijfels bij. Hoewel ze benadrukt dat ze positief probeert te blijven, maakte ze zich toch zorgen. ‘Ik ben altijd van de positivity. Ik denk: ik moet ook wel eens ergens zingen en dat gaat ook niet altijd goed. Maar tijdens die repetitie dacht ik wel: shit, als deze vrouw dit event moet afsluiten met al die pers erbij…’

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Opeens stond Céline Dion daar

Die zorgen bleken helemaal niet nodig. Toen de show echt begon en het licht aanging, stond daar plots Céline Dion. ‘Het licht gaat aan en het is Céline freaking Dion’, aldus Chantal. De zaal reageerde uitzinnig. ‘Iedereen ging gillen en joelen. Ze kwam op, deed haar ding, we kwamen erbij, je zag haar voor ons dansen en poef: weg.’

Bijna onwerkelijk

Na het optreden kreeg Chantal de zangeres niet meer te zien. Juist daardoor bleef het voor haar voelen alsof het allemaal niet echt was gebeurd. ‘We hebben haar niet zien komen en niet zien gaan. Ik denk nog steeds dat het een hologram was.’

Grote namen om haar heen

Chantal stond tijdens de show tussen flink wat internationale sterren, waaronder Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria en Jane Fonda. Vooral Kendall maakte veel indruk op haar. ‘Dat is net een sjieke giraffe. Die is zo groot, met lange benen, een prachtige verschijning.’ Ook achter de schermen had Chantal het naar eigen zeggen naar haar zin.