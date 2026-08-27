Alles over het nieuwe tv-programma Hitster met Chantal Janzen

Tekst: Ruth Smeets

Het bekende muziekspel Hitster verhuist van de huiskamer naar RTL 4. Chantal Janzen (47) presenteert de nieuwe spelshow, waarin bekende Nederlanders in teams tegen elkaar spelen.

Tijdens het programma Hitster draait alles om muziekkennis en gevoel voor tijd. De kandidaten moeten bekende hits op de juiste plek in de muziekgeschiedenis zetten. Ook kijkers thuis kunnen proberen de juiste volgorde te raden.

Van kaartspel naar televisieshow

In de tv-versie blijft het principe van Hitster herkenbaar. De deelnemers bouwen stap voor stap een tijdlijn door nummers in de juiste chronologische volgorde te plaatsen. Daarnaast komen videoclips en opvallende momenten uit de popcultuur voorbij.

Tekst gaat verder onder de video.

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De teams proberen hun tijdlijn eerder compleet te krijgen dan hun tegenstanders. Wie daarin het beste slaagt, bemachtigt een plaats in de finale. Hitster is vanaf zaterdag 24 oktober om 20.00 uur te zien op RTL 4 en tegelijkertijd live te streamen via Videoland.

Ook Kopen Zonder Kijken

Chantal Janzen heeft naast Hitster nog een andere presentatieklus op de planning staan. De presentator neemt namelijk ook het nieuwe seizoen van Kopen Zonder Kijken voor haar rekening.