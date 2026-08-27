Chantal Janzen ANP

© ANP

Alles over het nieuwe tv-programma Hitster met Chantal Janzen

Tekst: Ruth Smeets

27/08/2026

Het bekende muziekspel Hitster verhuist van de huiskamer naar RTL 4. Chantal Janzen (47) presenteert de nieuwe spelshow, waarin bekende Nederlanders in teams tegen elkaar spelen.

Tijdens het programma Hitster draait alles om muziekkennis en gevoel voor tijd. De kandidaten moeten bekende hits op de juiste plek in de muziekgeschiedenis zetten. Ook kijkers thuis kunnen proberen de juiste volgorde te raden.

Chantal Janzen ANP
Lees ook Chantal Janzen heeft moeite met uitvliegende kinderen: ‘Kom gewoon bij ons!’

Van kaartspel naar televisieshow

In de tv-versie blijft het principe van Hitster herkenbaar. De deelnemers bouwen stap voor stap een tijdlijn door nummers in de juiste chronologische volgorde te plaatsen. Daarnaast komen videoclips en opvallende momenten uit de popcultuur voorbij.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Wie kent de meeste hits?

De teams proberen hun tijdlijn eerder compleet te krijgen dan hun tegenstanders. Wie daarin het beste slaagt, bemachtigt een plaats in de finale. Hitster is vanaf zaterdag 24 oktober om 20.00 uur te zien op RTL 4 en tegelijkertijd live te streamen via Videoland.

Ook Kopen Zonder Kijken

Chantal Janzen heeft naast Hitster nog een andere presentatieklus op de planning staan. De presentator neemt namelijk ook het nieuwe seizoen van Kopen Zonder Kijken voor haar rekening.

LEES OOK

Annet Malherbe moet opnames Floddertje staken na oplopen hersenschudding op de set
Dít is de startdatum van Bureau Groningen
Voormalig manager geeft update over Ferry Doedens
Taylor Lautner en vrouw Taylor overwegen hun baby óók Taylor te noemen

Uit andere media

Party Hans Klok2 Setvexy

Hans Klok koestert jeugdherinnering aan camping: ‘We keken op naar Tarzan-films’
Vriendin vrouw stiefkind Getty Images

Georgia: ‘Ik vind mijn stiefkind verschrikkelijk’
Sante Airfryer op aanrecht

Meer dan frietjes: dit kun je óók in je airfryer klaarmaken
Weekend Annet Malherbe ANP

Annet Malherbe moet opnames Floddertje staken na oplopen hersenschudding op de set
Meer van Ruth