Annet Malherbe moet opnames Floddertje staken na oplopen hersenschudding op de set

Tekst: Ruth Smeets

Annet Malherbe (68) heeft haar werk voorlopig moeten neerleggen nadat ze tijdens de opnames van Floddertje ten val kwam. De actrice hield aan het incident een lichte hersenschudding over en herstelt momenteel thuis.

De opnames van de nieuwe Nederlandse speelfilm begonnen begin augustus. Annet Malherbe speelt daarin een van de hoofdrollen, maar moet haar werkzaamheden nu op advies van haar arts tijdelijk onderbreken.

Annet Malherbe moet houden na val

Tijdens een draaidag kwam Annet ongelukkig ten val op de filmset. Daarbij liep ze een lichte hersenschudding op. Tegen RTL Boulevard vertelt de actrice dat ze sindsdien haar rust neemt. Ze ligt ‘op advies van haar dokter op bed om rust te houden’. Annet hoopt dat ze snel genoeg opknapt om haar rol weer te kunnen hervatten.

Brandevoort wordt decor

Floddertje is een verfilming van het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt. Voor de opnames wordt Brandevoort deze zomer omgebouwd tot de wereld van het bekende meisje en haar hond Smeerkees. Wanneer Annet precies terugkeert op de set, is niet bekend.

Nog weinig bekend over film

Over de rest van de cast van Floddertje is tot nu toe niets bekendgemaakt. Ook heeft de film nog geen officiële releasedatum. Annet is bij het grote publiek onder meer bekend als Willemijn Lodelijkx uit Gooische Vrouwen. Ze verliet die serie na het derde seizoen in 2007.