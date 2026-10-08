Dochter Halle Berry doorbreekt stilte na heftige beschuldigingen over misbruik

Tekst: Ruth Smeets

De dochter van Halle Berry heeft zich gemengd in de zaak rond haar moeder en Olivier Martinez. Nahla Aubry diende bij de rechtbank in Los Angeles een verklaring in waarin ze haar moeder verdedigt.

Halle Berry en Olivier Martinez waren van 2013 tot 2015 getrouwd. In oktober 2013 kregen zij samen hun zoon Maceo.

Nahla neemt het op voor Halle Berry

Olivier heeft Halle beschuldigd van mishandeling van hun zoon Maceo tijdens een vermeend incident op 26 september. Ook stelde hij dat de actrice eerder racistische opmerkingen tegen hun zoon zou hebben gemaakt. Nahla, de 18-jarige dochter van Halle en haar ex Gabriel Aubry, weerspreekt dat beeld. In haar verklaring noemt ze haar moeder een ‘liefdevolle en toegewijde ouder’ die volgens haar streng kan zijn wanneer dat nodig is, maar altijd het beste met haar kinderen voorheeft.

Nooit fysiek geweld gezien

Volgens Nahla heeft ze nooit iets gezien dat lijkt op de beschuldigingen van Olivier. ‘Ik heb mijn moeder nooit Maceo zien slaan, stompen, wurgen, vastpakken of op welke manier dan ook fysiek mishandelen,’ schreef ze. Ook zegt ze nooit te hebben meegemaakt dat Halle haar handen om Maceo’s nek legde, hem in een wurggreep nam of zijn ademhaling belemmerde.

Verder benadrukt Nahla dat haar moeder veel aandacht had voor haar kinderen. Halle maakte volgens haar tijd vrij voor wat belangrijk was voor haar en deed dat ook voor Maceo. Zo ging ze naar zijn wedstrijden, bracht ze hem naar trainingen en toernooien en was ze betrokken bij zijn opleiding.

Reactie op racismebeschuldiging

Ook de beschuldiging dat Halle racistische opmerkingen zou hebben gemaakt, wijst Nahla van de hand. ‘Mijn moeder is van gemengde afkomst, ik ben van gemengde afkomst en Maceo is ook van gemengde afkomst. Mijn moeder heeft ons beiden ons hele leven geleerd om te accepteren wie we zijn, onze verschillen te waarderen en mensen van alle achtergronden te respecteren,’ verklaarde ze.

Nahla vertelde ook over haar laatste telefoongesprek met haar broer op 29 september. Volgens haar klonk Maceo toen blij voor haar en leek hij nergens boos over te zijn. ‘Ik wil heel graag met mijn broer praten en kijken hoe het met hem gaat. Ik wil dat hij weet dat ik van hem hou,’ besloot ze.

Advocaat noemt aanklacht ongegrond

Olivier heeft volledige voogdij over Maceo aangevraagd en kreeg een tijdelijk contactverbod tegen Halle. De rechter bepaalde wel dat moeder en zoon contact mogen blijven houden. Kort na de beschuldigingen werd Halle met Maceo en haar verloofde Van Hunt gezien in Sky Zone Trampoline Park in Los Angeles.

Via haar advocaat Marina Beck liet Halle weten de beschuldigingen te ontkennen. ‘Zeggen dat deze aanklacht volledig ongegrond en opzettelijk misleidend is, zou een understatement zijn,’ aldus Marina. Volgens haar is er juist bewijs dat Olivier herhaaldelijk rechterlijke bevelen heeft overtreden en hulp voor Maceo heeft tegengewerkt. Marina stelde verder dat Halle diep verdrietig is door de situatie, maar zich niet laat tegenhouden om voor haar zoon op te komen. Volgens de advocaat blijft de actrice Maceo de liefde en steun geven die hij nodig heeft.