Irene Moors open over gewicht na verlies van 20 kilo: ‘Inmiddels zit er weer vijf kilo aan’

Tekst: Redactie Weekend

Irene Moors is openhartig over haar gewicht. De presentatrice viel in 2025 twintig kilo af, maar inmiddels is er weer vijf kilo bijgekomen, vertelt ze aan ‘Libelle’.

Irene Moors vertelt dat eten iets is wat ze maar moeilijk kan laten. Vooral drop, stroopwafels en ijs staan hoog op haar lijstje, al probeert ze daar tegenwoordig beter op te letten.

‘Inmiddels zit er weer vijf kilo aan’

De presentatrice vertelt in Libelle dat ze tijdens het afvallen haar favoriete lekkernijen liet staan. ‘Ik ben in 2025 twintig kilo afgevallen. Toen at ik dat dus allemaal niet meer. Inmiddels zit er weer vijf kilo aan. Dat is ook niet erg. Soms zondig ik nog steeds, maar ik let er wel beter op.’

Grootste verslaving van Irene Moors

Eén lekkernij blijft voor Irene extra verleidelijk. ‘Citroenwaterijs is mijn grootste verslaving. Met zo’n stokje van drop.’ Ook omschrijft ze zichzelf als een snoepkont en zegt ze graag zakken drop, pakken stroopwafels en dozen ijsjes te willen eten.

Wortels én witte wijn

Ook haar koelkast laat volgens Irene zien dat gezond leven en genieten naast elkaar kunnen bestaan. ‘Sojamelk en wortels. En witte wijn. Tegenstrijdig. Maar het ene is handig voor het gezonde dieet dat ik soms weer even volhoud en het andere is af en toe gewoon lekker.’